Marginaler kan have stoppet dansker 200 meter fra Everest-top

Ifølge en erfaren dansk bjergbestiger kan blot en lille vind have stoppet Rasmus Kragh få meter fra toppen.

Det lykkes hverken for Ramus Kragh eller Jakob Urth at blive de første danskere til at bestige Mount Everest uden brug af iltflasker.

Jakob Urth tyede til ilten for at nå bjergets top, mens Rasmus Kragh måtte vende om i omkring 8600 meters højde - kun knap 250 højdemeter fra bjergets top - på grund af dårligt vejr.

Den beslutning kan Rasmus Kragh have været nødt til at træffe, fordi selv minimale vejrskift har stor betydning i så store højder.

Det fortæller den erfarne bjergbestiger Bo Belvedere Christensen.

- Når man er så højt oppe, og man er så meget på kanten af, hvad der er muligt, så skal der så lidt til, at det tipper og bliver ufordelagtigt for bjergbestigeren. Det kan for eksempel være en lille vind, som køler en det ekstra, så man ikke kan påklæde sig til at holde varmen.

- Så vil det nærmest føles, som om man bliver kølet af indefra. Og bliver man underafkølet og ikke kan bevæge sig mere, så bliver man en af dem, der ender med bare at ligge deroppe og være et af de mange lig, der ligger på Everest, siger han.

Derfor mener Bo Belvedere Christinsen, der selv har forsøgt at nå Everests top fire gange, også det er godt, at Rasmus Kragh er stoppet i tide, inden forholdene blev farlige.

Også sidste år måtte Rasmus Kragh vende om i samme højde på Mount Everest. På hans egen facebookside lød det i nat, at tiltagende vind forhindrede ham.

- Rasmus har ringet hjem fra 8600 meters højde. GPS'en står stille, fordi han venter. På bedre vejr - vindene har taget til på toppen. Faktisk befinder han sig præcis samme sted, som da han måtte vende om i 2017.

- Men det er begrænset, hvor længe han vil vente på bedre vejr, og kommer det ikke hurtigt, afbryder han sit forsøg. "You cannot fight the weather", som Rasmus plejer at sige, lød det på Facebook.

For både Ramus Kragh og Jakob Urth er nedstigningen fra bjerget nu i gang, og her gælder det om at holde fokus.

- Det er selvfølgelig et spørgsmål om at blive ved med at bevare sit fokus på at bevæge sig sikkert og lade være med at træde forkert, for et fejltrin deroppe det kan være lig med død, siger Bo Belvedere Christensen.

Han tror dog på, at danskerne kommer sikkert ned, fordi de relativt tidligt har påbegyndt deres nedstigning.

- Så de har nok kræfterne til at komme ned igen, lyder det.

/ritzau/