Margrethe får eget hof og kan stadig være rigsforstander

Hvorfor stoppe helt, hvis det er muligt at fortsætte på nedsat tid?

Dronningen har gjort det, som mange pensionister drømmer om:

Hun nøjes med at drosle ned. Og derfor er det ikke slut med de officielle pligter, selv om hun nu er abdiceret.

Dronningen får sit eget hof, og hun kan indsættes som rigsforstander og dermed træde til som statsoverhoved, når kong Frederik X og kronprins Christian er forhindret.

Det vidner om, at dronning Margrethe fortsat vil spille en aktiv rolle, siger historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

For den nye kronprins Christian kan det få særlig betydning.

- Hun abdicerer på et tidspunkt, hvor han kun er 18 år. Hun vil kunne træde til som den erfarne, så han kan få fred til sine studier og ungdomsliv.

- Set i det lys tror jeg ikke, at det er tilfældigt, at hun er udnævnt til rigsforstander.

Da det er første gang i nyere danmarkshistorie, at en monark abdicerer, har dronningen ingen forgængeres erfaringer at trække på.

Men hun kan skæve til Holland, hvor dronning Beatrix abdicerede i 2013 og overlod tronen til kronprins Willem-Alexander og kronprinsesse Màxima, siger historiker Sebastian Olden-Jørgensen, Københavns Universitet.

- Der er en direkte parallel til Beatrix, men med den forskel, at der i Holland er skik for, at regenter abdicerer.

Modsat Danmark, som nu har to dronninger, dronning Mary og dronning Margrethe, har Beatrix siden tronskiftet haft titel af prinsesse.

Hun er fortsat aktiv, eksempelvis var hun i Danmark i 2022 ved fejringen af 500-året for de første hollandske bønders ankomst til Dragør.

Hun deltog også i den britiske dronning Elizabeths begravelse 19. september 2022. Men ellers er der langt mellem de officielle begivenheder, viser det hollandske kongehus' hjemmeside.

- Ved at have titel af prinsesse er Beatrix trådt et skridt længere tilbage, end dronning Margrethe gør, siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Han peger på, at dronningens helbred og hensynet til den plads, som den nye konge skal have, vil blive afgørende for, hvor stor en rolle hun fremover kommer til at spille.

For det nye kongepar kan hun blive en støtte, siger journalist og forfatter Gitte Redder, der har skrevet bøger om kongehuset.

- Hun ved, at de vil gøre det på deres måde, og jeg kan ikke forestille mig, at hun vil blande sig eller komme med løftede pegefingre. Men hun vil være der som en livline.

En del af de kongelige opgaver består i at være protektor for foreninger og organisationer. Dronningen har i sin portefølje 72 danske og 8 udenlandske.

Hvilke hun eventuelt vil fortsætte med, har kongehuset ikke oplyst.

/ritzau/