Marie Krarup ansætter Martin Henriksen som konsulent

Tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen skal være politisk konsulent for løsgængeren Marie Krarup.

Det fortæller Krarup, der lørdag meldte sig ud af Dansk Folkeparti, til Berlingske.

Martin Henriksen meldte sig tidligere på måneden ligeledes ud af DF, efter at han i sidste måned tabte formandsopgøret til Morten Messerschmidt.

Både Krarup og Henriksen har begrundet deres exit fra DF med blandt andet manglende tillid til Messerschmidt.

Krarup og Henriksen har også det tilfælles, at de foruden at kritisere Messerschmidt ved flere lejligheder har langet heftigt ud efter partistifter Pia Kjærsgaard, som er en stor Messerschmidt-støtte.

Krarup pegede selv på Henriksen som ny formand for DF. Hun ved godt, at ansættelsen af Henriksen vil blive set som en provokation.

- Ja, jeg ved, at det vil virke provokerende på de andre, men jeg gør det mest, fordi jeg synes, at de har behandlet ham ad helvede til, siger Krarup til Berlingske.

- Jeg har stor sympati for Martin. Og når jeg så samtidig tror, at han kan være en stor hjælp for mig på Christiansborg, var det nærliggende at ansætte ham, siger Krarup.

Foruden Krarup sagde Bent Bøgsted, Liselott Blixt, Karina Adsbøl og Lise Bech farvel og tak til DF i denne uge. De skete mandag aften. Tirsdag morgen fulgte Hans Kristian Skibby efter. Alle seks tidligere DF'ere har været modstandere af Messerschmidt som ny formand for DF.

Messerschmidt blev valgt som DF-formand 23. januar. Det skete efter et kampvalg mod Martin Henriksen og Merete Dea Larsen.

Henriksen begynder som konsulent 1. marts. Krarup har for længst meldt ud, at hun ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.

