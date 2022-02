Marie Krarup forlader DF som det sjette folketingsmedlem på en uge

Folketingsmedlem Marie Krarup melder sig ud af Dansk Folkeparti, siger hun til Berlingske. Hun er det sjette folketingsmedlem, der på få dage forlader DF.

Dermed er DF gået fra 16 til 10 mandater i Folketinget på under en uge.

- Jeg har meldt mig ud af Dansk Folkeparti, og det har jeg gjort med tungt hjerte. Jeg synes virkelig, det er sørgeligt. Det er noget, jeg er virkelig, virkelig ked af, men der er bare ingen anden udvej, siger Krarup til Berlingske.

Bent Bøgsted, Liselott Blixt, Karina Adsbøl og Lise Bech sagde farvel og tak mandag aften. Tirsdag morgen fulgte Hans Kristian Skibby efter. Alle seks har været modstandere af Morten Messerschmidt som ny formand for DF.

Messerschmidt blev valgt som DF-formand 23. januar. Det skete efter et kampvalg mod Martin Henriksen og Merete Dea Larsen.

Efterfølgende har Henriksen, der var tidligere folketingsmedlem og udlændingeordfører for DF, også meldt sig ud af partiet.

Både før, under og efter formandsvalgkampen har Krarup ytret sig yderst kritisk om Messerschmidt. Hun har gentagne gange truet med at forlade DF.

Krarup er blandt andet kritisk over for Messerschmidts uafsluttede retssag om svindel med EU-midler og dokumentfalsk, den såkaldte Meld- og Feld-sag.

Det er en af grundene til, at hun forlader DF.

- DF har en formand, der lige nu står tiltalt for dokumentfalsk. Hvis han dømmes, vil det være helt uholdbart for et nationalkonservativt parti, der som en selvfølge går ind for lov og orden.

- Alligevel kan jeg som folketingsmedlem ikke få sikkerhed for, at formanden vil trække sig, hvis han dømmes for dokumentfalsk, skriver Krarup på Facebook.

En anden grund er, at hun ikke må udtale sig frit om den aktuelle situation, hvor Rusland har invaderet Ukraine. Krarup har ved flere lejligheder været på kant med DF-toppen med positive udtalelser om Rusland. Krarup har tidligere fået mundkurv på om Rusland generelt.

Som en tredje ting nævner Krarup, at hun finder det kritisabelt, at medlemmer af DF's hovedbestyrelse på Twitter har kritiseret Krarup for at bryde med partilinjen i forhold til Rusland.

Hun henviser til hovedbestyrelsesmedlemmerne Rene Danielsson og Anders Vistisen.

- DF's ledelse lader medlemmer af hovedbestyrelsen offentligt diskutere på Twitter, om jeg har brudt en partilinje angående Rusland og Ukraine, fordi jeg har udtalt, at "vi har et kulturelt fællesskab med Rusland".

- Det er svært at leve med en ledelse, der drøfter den slags offentligt uden overhovedet at kontakte mig og få uddybet mine udtalelser, skriver Krarup på Facebook.

Messerschmidt ønsker ikke at udtale sig til Ritzau, men henviser til sin udtalelse på Facebook. Her fokuserer han udelukkende på Rusland-stridighederne.

- Det er desværre ingen hemmelighed, at Marie Krarup og Dansk Folkeparti igennem længere tid har haft forskellige opfattelser af Putin, Rusland og Ukraine.

- Så sent som i denne uge tilkendegav hun overfor mig, at et opslag her på min Facebook side måtte være udtryk for en "hjerneblødning", da jeg gik i kødet på Putin.

- Selv om det naturligvis er ærgerligt, kommer det derfor ikke som nogen stor overraskelse, at Marie Krarup i dag har meddelt mig, at hun udtræder af Dansk Folkeparti.

Krarup har for længst meldt ud, at hun ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.

/ritzau/