Marie Krarup om Messerschmidt: Han har ikke de store lederevner

Fremtiden i partiet er uvis for flere medlemmer i Dansk Folkepartis folketingsgruppe, som ikke ser det store lys i den nye formand, Morten Messerschmidt.

Folketingsmedlem Marie Krarup har i formandskampen støttet Martin Henriksen, og hun har svært ved at se Messerschmidt skabe ro i partiet.

- Jeg har svært ved at tro på det her. Han står foran en retssag om et øjeblik (Meld og Feld, red.).

- Han har mistet respekten blandt de fleste af dem, der er i folketingsgruppen, fordi han har undergravet og modarbejdet den ledelse, der har været indtil nu. Og vi har set i hans tid i Bruxelles, at han ikke har de store lederevner, siger hun henvisning til Messerschmidts årrække i Europa-Parlamentet.

Marie Krarup siger søndag, at hun har tænkt sig at blive i partiet frem til næste folketingsvalg, hvor hun vil stoppe.

Såfremt Inger Støjberg starter et nyt parti, vil hun nøje overveje at tilslutte sig det.

Blandt øvrige medlemmer af folketingsgruppen har også Bent Bøgsted, Hans Kristian Skibby og Lise Bech udtalt, at de har peget på Martin Henriksen.

Lise Bech siger efter valget, at hun er trist over, at det blev Morten Messerschmidt.

Hun er dog ikke i tvivl om, at hun vil blive i partiet og mener nu, at Messerschmidt skal arbejde på at genopbygge tilliden til folketingsgruppen.

Folketingsmedlemmerne Karina Adsbøl og Liselott Blixt har i formandskampen støttet Merete Dea Larsen, og Liselott Blixt vil gå i tænkeboks om, hvorvidt hun skal blive i partiet.

Det kommer blandt andet an på, hvilken retning Morten Messerschmidt sætter, hvad der kommer til at ske i ledelsen, og hvem der skal være på centrale poster - herunder ordførerposter.

- Det kommer helt an på, hvordan Morten agerer de kommende uger, siger hun.

Morten Messerschmidt har lovet, at der ikke vil komme repressalier mod dem, der har kæmpet mod ham i formandskampen.

Liselott Blixt bliver søndag spurgt, om hun stoler på ham.

- Jeg stoler på, at alt det, der er sket, ikke giver repressalier, men det er nok mere, hvad der kommer til at ske i fremtiden.

- Vi kommer til stå foran en periode, hvor der vil være overskrifter - og Dansk Folkepartis formand skal i retten endnu en gang. Det er noget rod, og jeg er ikke sikker på, om jeg har lyst til at være med, siger Liselott Blixt.

Merete Dea Larsen er ikke en del af folketingsgruppen, men hun håber, at Morten Messerschmidt vil række ud og lytte til dem, der ikke har støttet ham.

- Jeg bliver nødt til at tro på, at Morten Messerschmidt kan samle partiet. Ellers er vi ilde stedt.

- Morten Messerschmidt har lagt en meget tydelig og strategisk linje sammen med dem, der har støttet hans kandidatur. Hvis man vælger at udføre det slavisk, er det ikke særligt inddragende, så jeg håber, at han bliver mere inddragende, siger Merete Dea Larsen.

/ritzau/