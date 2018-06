Marine Le Pen skal tilbagebetale EU-midler i millionklassen

EU-domstol fastslår tirsdag, at franske Marine Le Pen skal tilbagetale over to millioner kroner for EU-midler.

Den tidligere franske præsidentkandidat, Marine Le Pen, skal tilbagebetale 300.000 euro eller knap 2.250.000 kroner til Europa-Parlamentet.

Det fastslår EU-Domstolens første instans tirsdag.

Le Pen har været medlem af Europa-Parlamentet fra 2009 til 2017, hvor hun over en seksårig periode modtog knap 300.000 euro i EU-støtte.

Pengene skulle dække lønninger til en assistent i forbindelse med hendes arbejde i EU.

EU-Domstolen fandt det dog ikke bevist, at assistenten kun bistod Le Pen i hendes rolle som medlem af parlamentet.

/ritzau/