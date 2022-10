Markant flere har valgt at brevstemme i flere større byer

Fredag var sidste dag, stemmeberettigede borgere kunne indgive deres stemme via brevstemme. Søndag er resultaterne for nogle af landets store kommuner ved at være talt op.

Både i København, Aarhus og Aalborg har markant flere valgt at brevstemme sammenlignet med folketingsvalget i 2019.

I København har 47.978 brevstemt, hvor det i 2019 var 39.218.

I Aarhus har 24.778 brevstemt, hvor det for tre år siden var 20.678.

I Aalborg har 14.912 brevstemt, hvor det i 2019 var godt 12.000, der indgav deres stemme via brev.

Tallene kan ændre sig en smule, da der kan komme stemmer ind fra borgere, der har adresse i én kommune, men som har valgt at stemme i en anden.

/ritzau/