Markant flere kvinder udskyder pensionen og arbejder videre

Flere kvinder i Danmark bliver længere på arbejdsmarkedet og venter med at gå på pension.

Blandt de 60-64-årige nærmer kvinderne sig også hastigt mændene, når det gælder andelen, som er i arbejde.

Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som Sampension har analyseret.

38 procent af de 60-64-årige kvinder var i arbejde i december 2012 mod 49 procent af mændene. 10 år senere, i december 2022, var tallet 62 procent for kvinderne og 67 procent for mændene.

Ændringen i begge grupper hænger blandt andet sammen med, at efterløns- og folkepensionsalderen løbende er steget, vurderer Anne-Louise Lindkvist, der er markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

- Når folkepensionsalderen rykker sig, skal man også være ældre for at have ret til pensionen, og så arbejder flere i længere tid.

- Derudover er der flere ældre, som ønsker at arbejde længere, hvis der er mulighed for det. Og en del skifter job sent i arbejdslivet, som betyder, at den nye pensionsordning først kan trækkes ud efter noget tid, siger hun.

Anne-Louise Lindkvist vurderer, at forskellen mellem kønnenes tid på arbejdsmarkedet vil være udlignet om nogle generationer.

- Historisk set har det været sådan, at kvinderne tog den lange barsel, havde måske ikke så lange uddannelser og tog deltidsjobs.

- Nu ser vi en anden tendens, hvor reglerne for barsel er anderledes, kvinder tager længere uddannelser, og de får bedre betalte job. Flere kvinder har en identitet på baggrund af deres job, og så bliver mange i det, siger hun.

Blandt de ældre kvinder, de 65-69-årige, er flere også blevet i job.

Her er antallet næsten fordoblet i samme periode. Fra 11 procent i 2012 til 20 procent i 2022. Blandt mændene er andelen steget fra 21 procent til 34 procent i perioden.

Der er dog langt op for kvinderne, hvis de skal udligne den forskel, der er i mænd og kvinders pensionsformuer, siger Anne-Louise Lindkvist.

- Kvinderne vil selvfølgelig opleve en større og bedre økonomi ved at blive længere på arbejdsmarkedet, som jo betyder flere år til at indbetale til deres pensionsordninger.

- Men det vil tage en god årrække og en del årgange, før man er helt på linje. Det vil kræve noget tid. Især fordi der stadig er en lønforskel i nogle brancher mellem mænd og kvinder, siger hun.

I 2021 var kvinders pensionsformuer i gennemsnit 20 procent lavere end mænds.

