Marokko åbner for knap 100 flyvninger for strandede turister

Flere end 1000 danskere befinder sig i Marokko og har siden søndag ikke kunnet rejse ud. Nu åbnes der for fly.

De marokkanske myndigheder åbner tirsdag for, at turister kan rejse ud af landet. Således vil regeringen tillade næsten 100 flyvninger ud af landet.

Det oplyser de marokkanske myndigheder ifølge det statslige nyhedsbureau Map.

Natten til søndag valgte Marokkos regering ellers at lukke for al flytrafik ind og ud af landet. Det skyldes frygten for coronavirus.

Det medførte, at flere end 1000 danskere strandede uden mulighed for at komme ud.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) udtalte i den forbindelse, at ministeriet har nedsat et taskforce, som skal hjælpe borgere hjem til Danmark.

Han oplyste, at der på daværende tidspunkt var registreret 1173 danskere i Marokko. Heraf skal 182 af dem have hjælp til at komme hjem, lød det.

- Jeg har fuld forståelse for, at det er en svær situation for de mange danskere, der er fanget i Marokko. De skal vide, at vi arbejder benhårdt på en løsning, sagde udenrigsministeren mandag.

Generelt arbejder Danmark sammen med EU om at hjælpe borgere hjem til Danmark og de andre EU-lande.

Tirsdag lyder det fra EU-kommissæren for kriseberedskab, Janez Lenarcic, at man er i tæt dialog om at koordinere indsatsen for at hjælpe de strandede borgere.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at støtte EU-borgere, siger han.

Ud over nedlukningen af flytrafik annoncerede Marokko mandag, at alle forsamlinger, markeder med mere lukkes.

På verdensplan er der noteret over 110.000 danskere uden for landets grænser.

De lande, hvor der er flest registrerede danskere, er blandt andet Spanien med over 19.000, Thailand med over 11.000 og USA med omkring 10.000.

De er alle blevet anmodet om at vende hjem til Danmark.

