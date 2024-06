Martin Brygmann anklages for sexisme: ”Jeg har været blind for, at min flirtende humor kunne opfattes grænseoverskridende”

I en ny DR-dokumentarserie fortæller kvindelige musikere om sexisme og magtmisbrug i musikbranchen. Musiker og skuespiller Martin Brygmann erkender, at han er en af de mænd, som kvinderne beskriver som grænseoverskridende