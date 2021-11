Martin Henriksen dumper Messerschmidts formandsplaner

En ommer. Dur ikke. Find på noget andet.

Dansk Folkeparti-profilen Martin Henriksen dumper partifællen Morten Messerschmidts formandsplaner.

Henriksen, der er tidligere folketingsmedlem og fortsat er medlem af hovedbestyrelsen, kan ikke støtte Messerschmidts kandidatur, hvor Peter Kofod, der er medlem af Europa Parlamentet for DF, også spiller en afgørende rolle.

Det siger Henriksen, efter at Messerschmidt i sidste uge i Berlingske annoncerede, at han gerne afløser formand Kristian Thulesen Dahl, som træder tilbage i forbindelse med et ekstraordinært årsmøde 23. januar.

Med i Messerschmidts planer er også Kofod. Og det er her, at problemet opstår.

Kofod skal nemlig være næstformand og eventuelt overtage formandsposten fra Messerschmidt, hvis Messerschmidt dømmes for misbrug af EU-midler og dokumentfalsk i landsretten og dermed ikke kan være DF-formand.

Men det vil kræve en ændring af DF's vedtægter. For sådan som reglerne er i dag, kan Kofod ikke blive formand, da han ikke er medlem af Folketinget.

- Det er ikke nogen overraskelse, at Messerschmidt stiller sig frem som formand. Det har han ønsket at blive, al den tid jeg kan huske, siger Henriksen.

- Meldingen er forventelig, men det er væsentligt at pointere, at den løsning, som man lægger frem til medlemmerne til det ekstraordinære årsmøde, bør være en løsning, der kan rummes inden for reglerne, og som ikke er i strid med partiets vedtægter. Og der er nogle åbenlyse mangler ved den model, som er lagt frem her.

- Jeg synes, at man, hvis man ønsker at stille op, og det gør man så, i respekt for partiet og medlemmerne skal indrette det på en sådan måde, at det, man beder dem om at støtte, rent faktisk i praksis kan gennemføres. Og det kan det ikke, som det ser ud nu, siger Henriksen.

Af paragraf 5 i DF's vedtægter fremgår det, at "folketingsgruppens næstformand fungerer som politisk næstformand, og i formandens forfald fungerer denne tillige som formand".

Altså: Man skal være medlem af Folketinget for at kunne blive politisk næstformand og dermed automatisk afløser for formanden. Og det er Kofod ikke. Han har tidligere været medlem af Folketinget.

Henriksen vil ikke svare på, om han i det hele taget kan støtte Messerschmidt som formand for DF.

* Spørgsmål: Martin Henriksen, handler det her ikke bare om, at du ikke ønsker Messerschmidt som formand?

- Jeg venter pænt og nydeligt med at sige, hvem jeg foretrækker som ny formand for partiet. Når jeg melder det ud på et tidspunkt, vil jeg gøre det på en måde, så det er til at forstå, siger Henriksen, der ikke mener, at Messerschmidts plan er "gennemarbejdet".

Reglerne skal overholdes, så der er styr på tingene, lyder det fra Henriksen.

- Man kan ikke vedtage den løsning, der er lagt frem, siger Henriksen.

Indtil videre er Messerschmidt den eneste formandskandidat.

DF's medlemmer skal tage stilling til hans kandidatur en måned før Messerschmidts ankesag ventes at være afsluttet. I byretten blev Messerschmidt idømt seks måneders betinget fængsel, men han ankede dommen.

Henriksen opfordrer Messerschmidt til at finde en ny løsning, men vil ikke give gode råd.

- Det skal jeg ikke kloge mig på, fordi det ikke er mig, der har meddelt mit formandskandidatur. Det er Messerschmidt. Men hovedbestyrelsen forventer, at alle overholder vedtægterne og lever op til de spilleregler, der er, siger Henriksen, som godt kan se andre end Messerschmidt være formand.

Navne vil han ikke røbe. Men Venstres tidligere næstformand Inger Støjberg, der i dag er løsgænger i Folketinget, taler han gerne varmt om. Støjberg er dog i øjeblikket ikke medlem af DF og er endda hovedperson i en rigsretssag.

Henriksen vil heller ikke sige, om han selv kunne finde på at melde sig på banen som formand.

- Jeg venter med at sige, hvem jeg synes, der skal være ny formand for DF. Når jeg siger det, håber jeg, at det bliver bemærket, og folk vil notere sig det.

/ritzau/