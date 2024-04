Tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Martin Henriksen er ny formand for Nye Borgerlige.

Det har parties medlemmer valgt tirsdag aften på et ekstraordinært årsmøde - cirka halvanden time efter at de samme medlemmer stemte for, at Nye Borgerlige skal fortsætte som parti.

Kort inden klokken 22 kom Martin Henriksen gående ned ad en lang, hvid trappe fra 1. sal i Fredericia Idrætscenter og overbragte nyheden til pressen, der ikke måtte være til stede under afstemningen.

- Nu skal vi i gang med arbejdet. Der er ikke nogen tvivl om, at der står et stort arbejde foran os, lød det fra Martin Henriksen.

Den nye formand slog det mere ubeskrevne blad Daniel Fischer fra Sydfynskredsene i et kampvalg om posten.

169 ud af 184 delegerede stemte for Martin Henriksen som formand. 12 stemte blankt, og tre stemte for Daniel Fischer.

Martin Henriksen er forholdsvis nyt medlem af Nye Borgerlige. Han meldte sig ind i partiet i juni 2023, og få måneder senere blev han partiets spidskandidat til europaparlamentsvalget. Et kandidatur, han dog droppede for at engagere sig i Nye Borgerliges overlevelse.

Han vil fortsætte Nye Borgerliges retning med en stram udlændingepolitik og en blå fordelingspolitik.

Og så skal partiet i endnu højere grad gå op imod eliten i Danmark, lyder det.

- Der mangler et systemkritisk parti over for magteliten i Danmark. Der er stor afstand mellem politikere og så folk ude i samfundet. De fleste mennesker føler, at de beslutninger, der bliver truffet, de bliver truffet hen over hovedet på dem.

Det samme gør sig gældende for den tidligere ledelse af partiet, der forsøgte at lukke partiet uden at inkludere medlemmerne, understreger Martin Henriksen.

- Det har de så sagt fra overfor, og det er en vigtig del af den politiske platform fremadrettet.

Martin Henriksen har selv siddet i Folketinget i 14 år. Han afviser, at han selv er en del af den elite, han vil kæmpe mod.

- Derfor ved jeg, hvad jeg snakker om. Jeg har set, hvordan det system fungerer indefra, siger han.

- Jeg har jo ikke den typiske politiker-baggrund, og nu arbejder jeg som sikkerhedsvagt, så jeg bidrager både med en kendskab fra systemet indefra og udefra.

Tidligere var Martin Henriksen en markant Christiansborg-politiker for Dansk Folkeparti, hvor han særlig blev kendt som udlændingeordfører. Ved valget i 2019 blev han dog ikke genvalgt.

I 2022 forlod han Dansk Folkeparti, efter han tidligere samme år tabte et formandsopgør til Morten Messerschmidt.

Martin Henriksen skal nu forsøge at genrejse et parti, der siden folketingsvalget i november 2022 har mistet fem ud af seks valgte folketingsmedlemmer, og i dag ikke har en folketingsgruppe.

