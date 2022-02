Martin Henriksen melder sig ud af DF efter nederlag i formandskamp

Først tabte Martin Henriksen formandsopgøret i Dansk Folkeparti. Så meldte han ud, at han ikke stiller op for DF ved næste folketingsvalg. Så meddelte han, at han melder sig ud af DF's hovedbestyrelse.

Og fredag kom det endelige stød: Martin Henriksen melder sig helt ud af DF.

Nogen stor sensation er det derfor ikke, medgiver hovedpersonen selv knap tre uger efter formandsvalget. Kort sagt kan Henriksen ikke være i et parti, hvor Morten Messerschmidt (DF) er formand.

Det har Henriksen ikke ligefrem lagt skjul på den seneste tid. Henriksen kan ikke stå inde for Messerschmidt, har førstnævnte udtalt flere gange.

- Partiet har forandret sig, og man har valgt en anden retning, og det må man også tage konsekvensen af. Det er det, jeg gør. Og så ser vi, hvad fremtiden bringer, siger den tidligere DF-profil.

I mange år var Henriksen DF's profilerede udlændingeordfører i Folketinget. Her røg han dog ud ved 2019-valget, hvor DF gik meget tilbage.

Den umiddelbare fremtid har Henriksen styr på. Han fortsætter som løsgænger i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.

- Personligt står jeg for de samme ting, som jeg altid har stået for. Så det er partiet, der har bevæger sig.

- Hvis jeg var blevet i partiet, havde jeg mistet respekten for mig selv. Og så kan man lige så godt sige, at så skilles vores veje her, siger Henriksen.

I sidste måned tabte Henriksen på et ekstraordinært årsmøde formandsopgøret mod Messerschmidt. Her stillede også Merete Dea Larsen forgæves op for at blive formand.

Både før, under og efter formandsvalget sendte især Henriksen en byge af kritik i retning af Messerschmidt.

Messerschmidt er ærgerlig over, at Henriksen melder sig ud af DF.

- Det tager jeg til efterretning. Jeg havde håbet, at Martin ville tage imod mit forslag om at inddrage ham i det politiske arbejde i Dansk Folkeparti. Det er jeg naturligvis ærgerlig over, at han har valgt at afslå.

- Jeg vil imidlertid fortsat som formand række ud efter dem, der på årsmødet støttede Martin. De skal naturligvis føle sig som en del af partiet, også selv om han ikke er det nu, siger Messerschmidt i en skriftlig kommentar.

/ritzau/