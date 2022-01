Martin Henriksen skal tænke over sin fremtid med ny DF-formand

Det er et resultat, man skal hjem og tygge lidt på.

Sådan lyder det fra Martin Henriksen, tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og kandidat ved søndagens formandsvalg, efter at Morten Messerschmidt er udpeget til ny formand for partiet.

Martin Henriksen ønsker Morten Messerschmidt tillykke med valget, og han siger, at han respekterer de delegerede og medlemmernes valg.

Hvad det personligt kommer til at betyde for ham, at Morten Messerschmidt fremover er formand for Dansk Folkeparti, vil han ikke svare på.

- Der er ikke nogen tvivl om, at de, der har forsøgt at presse mig ud af partiet de sidste to-tre år, nu har fået den absolutte magt i partiet.

- Og det er klart, at det skal man lige hjem og tygge lidt på, siger han efter afstemningen.

I sin sejrstale på det ekstraordinære landsmøde, der er afholdt søndag, lovede Morten Messerschmidt, at der ikke vil komme nogen repressalier mod dem, der har ført valgkamp mod ham.

Kandidaterne har selv kaldt valgkampen for uskøn, men partistifter Pia Kjærsgaard (DF) har kaldt det den værste valgkamp, hun selv har været vidne til.

Martin Henriksen, som sidder i hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti, har flere gange sagt, at han forventede at blive smidt ud af partiet, hvis Morten Messerschmidt blev formand.

Det har Morten Messerschmidt afvist, at han vil gøre, og det gentog han søndag efter sin sejr. Her siger han, at partiet nu skal se fremad.

Martin Henriksen bliver efterfølgende spurgt af pressen, hvad han siger til den udmelding. Til det svarer han:

- Nu har jeg jo været i partiet i cirka 20 år, så jeg ved godt, hvordan tingene fungerer.

Martin Henriksen siger, at den "absolutte topledelse" i partiet "i lang tid" har arbejdet for at få ham ud af Dansk Folkeparti.

Spørgsmål: Så du stoler ikke på, at der ikke kommer nogen repressalier?

- Nu er der lige faldet en frisk afgørelse. Så har medlemmerne fået lov til at tale, og det synes jeg, at der skal være lidt respekt for. Og så kan det resultat ligesom få lov til at stå, siger Martin Henriksen.

/ritzau/