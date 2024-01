Martin Henriksen vil gerne være NB-formand men tøver lidt endnu

Tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Martin Henriksen vil gerne være formand for Nye Borgerlige.

Men han melder sig ikke officielt som formandskandidat endnu.

I sidste uge var Henriksens melding, at han overvejede, om han overhovedet ville stille op, efter at partistifter Pernille Vermund meldte ud, at hun indstillede til, at partiet lukker.

- Jeg er nået frem til, at jeg gerne vil være formand. Når jeg ikke melder ud, at jeg går 100 procent efter posten, er det fordi, at jeg stadig taler med folk i baglandet, siger Henriksen.

Henriksen har tidligere siddet i Folketinget for DF, og i januar 2022 tabte han formandsopgøret i netop DF til Morten Messerschmidt.

Siden juni 2023 har Henriksen været medlem af Nye Borgerlige og er partiets spidskandidat til europaparlamentsvalget senere i år. Den valgkamp har Henriksen lagt til side efter Vermunds melding, som han i øvrigt er uenig i.

- Det budskab, som jeg giver indadtil, det er, at hvis jeg kan mærke, at opbakningen er til det, og jeg har en fornemmelse for, at vi kan komme videre på en konstruktiv måde uden partistridigheder og personfnidder, at så vil jeg officielt melde mit kandidatur, siger Henriksen.

Men i første omgang skal Nye Borgerlige reddes, inden det sendes i graven. Hovedbestyrelsen er enig i Vermunds indstilling, men for at Nye Borgerlige kan blive opløst, skal der afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger.

To tredjedele af de stemmeberettigede skal begge gange stemme for at opløse partiet. Det har organisatorisk formand Frederik Meyer Johannesen oplyst til DR Nyheder.

Andre medlemmer af Nye Borgerlige har allerede meldt sig klar til at overtage formandsposten i partiet. Githa Nelander fra regionsrådet i Region Sjælland og Næstved Byråd har meldt sig på banen som formandskandidat. Det samme har lokalpolitiker Nis Otto Kristensen, der er lokalformand i København.

Spørgsmål: Martin Henriksen, er du parat til et formandsopgør, eller skal det være klappet af på forhånd, så du bliver formand?

- Det er vigtigt for mig, at der er en god opbakning. Er der ikke det til den, der måtte blive formand, hvis altså partiet kører videre, så er det min bekymring, at så overlever partiet ikke. Der skal være ro indadtil, siger Henriksen.

Spørgsmål: Det lyder som om, at du kun melder dig officielt, hvis eller når du er sikker på at få formandsposten?

- Du kan forstå det sådan, at jeg først melder mig på banen, hvis jeg har en god fornemmelse af, at jeg har en god og bred opbakning, siger Henriksen.

Nye Borgerliges hovedbestyrelse tager hul på planlægningen af partiets opløsning - hvis det ender sådan - 27. januar, hvilket vil være et længere forløb. Det har den organisatoriske formand Frederik Meyer Johannesen meddelt til Altinget i sidste uge.

