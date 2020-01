Mary efter australske brande: Dyb respekt for brandmænds mod

Kronprinsesse Mary har sendt en personlig hilsen til den australske premierminister efter voldsomme brande.

Voldsomme naturbrande har hærget Australien, og kronprinsesse Mary, der har australske rødder, har også fulgt med i udviklingen gennem familier og venner i landet.

Hun sender derfor varme tanker til pårørende til ofre for brandene og de brandmænd, som kæmper mod flammerne.

Kongehuset oplyser, at kronprinsessen har sendt en personlig hilsen til Australiens premierminister, Scott Morrison.

- Vores dybfølte kondolencer til de familier, som har mistet deres kære og vores dybeste sympati med de mange familier, som har mistet deres hjem - deres levebrød.

- Når den umiddelbare krise aftager og folk kan begynde at vende tilbage fra, hvor de er flygtet til, vil vores tanker og bekymringer forblive med de påvirkede lokale samfund, da det uden tvivl vil kræve en stor indsats og tid for dem at genopbygge, hvad der er blevet tabt, skriver kronprinsesse Mary.

Hun sender også tanker til dem, der forsøger at bekæmpe brandene.

- Modet og den kompromisløse indsats af de frivillige brandmænd har vores dybeste respekt og beundring, skriver Mary og fortsætter:

- Fulgt på afstand gør det mig stolt af mit australske ophav at være vidne til et så stærkt sammenhold og den australske mentalitet om "aldrig at give op", når man står over for sådan en ødelæggelse og modgang.

Weekenden har budt på nogle af de værste dage i forbindelse med de naturbrande, der i månedsvis har hærget i Australien.

Lørdag var det mange steder over 40 grader varmt, og det skønnes, at hundredvis af boliger gik op i røg i delstaterne New South Wales og Victoria. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En 47-årig mand mistede lørdag livet, da han forsøgte at beskytte en vens landejendom i New South Wales mod flammerne.

I alt 24 personer har indtil videre mistet livet i brandene, og tusindvis har mistet deres hjem. 200 brande er fortsat aktive landet over.

