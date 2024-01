Marys hjemstavn planter træ til ære for dens nye dronning

Den australske ø Tasmanien, hvor kronprinsesse Mary er fra, planter et febertræ i øens hovedby, Hobart, til ære for kronprinsessen, som søndag bliver dronning af Danmark.

Byrådet i Hobart vil desuden arbejde sammen med Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, om at plante et træ i København for at markere begivenheden.

Det oplyser byrådet i Hobart i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen fremgår det, at plantningen af træet i København stadig skal godkendes politisk.

Borgmesteren i Hobart, Anna Reynolds, siger, at byen er "pavestolt af den fremtidige dronning Marys tasmanske rødder".

- Vi glæder os til at fejre denne glædelige anledning med en meningsfuld gestus, der reflekterer vores delte historie og forbindelse, siger hun i pressemeddelelsen.

Febertræet er Tasmaniens nationaltræ.

Det skal stå i det nordlige hjørne af St. Davids Park, som ligger i midtbyen af Hobart.

Undervisningsministeriet i Tasmanien, som udgør en af Australiens seks delstater, ønsker også kronprinsessen tillykke med hendes kommende titel som dronning.

- I hendes tid som kronprinsesse har Mary været i stand til at skabe offentlig opmærksomhed på en række humanitære og sociale emner.

- Vi håber, at værdien af hendes uddannelse og hendes oplevelser i skolen har del i dette, lyder det fra undervisningsministeriet.

Det er på søndag, at dronning Margrethe giver tronen videre til sin ældste søn, kronprins Frederik, efter 52 år som Danmarks regent.

Klokken 15.00 udråbes kronprins Frederik til konge fra balkonen på Christiansborg Slot.

Inden da vil den kongelige familie deltage i Folketingets markering af tronskiftet klokken 10.00

Klokken 14.30 begynder en kur med det kommende kongepar.

/ritzau/