Masseaflivning af mink udskudt: Ingen aftale om kompensation

Mink skulle masseaflives for at bremse coronasmitte. Men mangel på politisk aftale udskyder aflivning.

Der var onsdag gjort klar til en masseaflivning af en million mink for at inddæmme spredningen af covid-19 i minkbesætninger.

Men masseaflivningen var betinget af, at der blev enighed om en ordning for kompensation for de minkavlere, hvis mink skulle aflives. Og da den aftale ikke var på plads klokken 15, blev aflivningerne aflyst.

Det oplyser Flemming Marker fra Fødevarestyrelsen til Nordjyske.

Over 100 personer var indkaldt til at forestå aflivningerne. Men de har nu fået besked på at møde op igen klokken syv torsdag morgen fortæller Flemming Marker, der er chef for VeterinærNord i Fødevarestyrelsen, til avisen.

Det er særligt nordjyske minkfarme, der har været ramt af smitte.

58 minkfarme er ifølge Fødevarestyrelsen smittet med coronavirus. Yderligere 46 minkfarme er under mistanke, skriver styrelsen i en opslag på Twitter.

Tidlige torsdag oplyste Fødevarestyrelsen, at den første minkfarm i Region Midtjylland også har konstateret smitte.

Til netmediet AgriWatch oplyser Fødevarestyrelsen, at alle mink i 7,8 kilometers radius af den minkfarm i Region Midtjylland skal aflives.

- De 7,8 kilometer er den radius som Statens Serum Institut og Københavns Universitet har fastslået, hvor der er øget risiko for at smitten kan spredes hen, siger Nikolas Hove, Fødevarestyrelsens beredskabschef, til AgriWatch.

- Det bygger på de erfaringer fra de første 20 minkfarme, der blev smittet i Nordjylland. Så mink inden for den radius af en smitteramt besætning skal aflives.

Det står ikke klart præcis, hvad der forhindrer en aftale om en værdisætning af de døde mink. Det har dog tidligere været nævnt, at værdisætningen af dyrenes skind volder problemer.

