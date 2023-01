Den kommende uge byder på en massiv mængde nedbør. Det øger risikoen for oversvømmelser, lyder det fra DMI.

Masser af nedbør øger risiko for oversvømmelser i Jylland

Især Jylland kan blive udsat for oversvømmelser flere steder i den kommende uge. Flere åer og vandløb kan gå over deres bredder, når store mængder nedbør rammer Danmark.

Det skriver DMI mandag.

Vandet står allerede højt i mange åer og vandløb i Danmark. Derudover ses mange sumpede marker rundt omkring i landet.

- Vejrudviklingen er mere usikker i den følgende weekend, men hvis vi tæller den med, vil vi ifølge den seneste prognose kunne få over 90 mm nedbør i Jylland fra i dag og frem til næste mandag, siger DMI's vagtchef Martin Lindberg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jonas Wied Pedersen, der er ekspert hos DMI i oversvømmelser, peger på, at fordampningen om vinteren går langsommere end i sommermånederne.

- Om vinteren er det ofte de store vandløb, der giver problemer, når en længere periode med regn mætter jorden i hele landsdele.

- I disse situationer behøver nedbørsintensiteterne ikke at være særligt voldsomme, før det kan give problemer, siger Jonas Wied Pedersen.

Derfor bekymrer den kommende prognose Jonas Wied Pedersen, der fremhæver det vestlige Jylland og Sønderjylland som værende særlig udsat.

December blev indledt med et snedækket landskab flere steder i landet. Det blev i løbet af måneden erstattet af regnvejr, da temperaturerne gik fra minus- til plusgrader.

På landsplan faldt der 77 millimeters nedbør. Det er kun en smule over den normale mængde, der ligger på 71 millimeter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dog var visse steder i det vestlige Jylland og Sønderjylland særlig hårdt ramt. Her blev der målt op til 156 millimeters nedbør, og vandstanden i en del vandløb står allerede nu op til kanten.

- Til sidst kan selv et mellemstort regnskyl få store konsekvenser, da det tager tid, før vandet drænes fra overfladen og vandløbene.

- Udsigten til store nedbørsmængder i denne uge kan derfor lige præcis blive det, der så at sige får bægeret til at flyde over, siger Jonas Wied Pedersen.

I øvrigt betyder risikoen for vand ved jernbanesporet mandag aften, at der kortvarigt stoppes for togtrafikken mellem Herning og Gødstrup og Herning og Herning Messecenter.

Det oplyser Banedanmark på Twitter. "Vi tjekker for vand ved sporet," lyder det.

/ritzau/