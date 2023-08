Masser af opkald til Giftlinjen om giftige dobbeltgænger-svampe

Giftlinjen har for tiden særligt travlt med at besvare opkald fra svampejægere, som er bekymrede for, om de har spist en giftig svamp.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse mandag.

Giftlinjen, som er Bispebjerg Hospitals landsdækkende telefonrådgivning om forgiftning, har i år i alt modtaget flere end 650 opkald om svampe.

Sidste år modtog Giftlinjen næsten 1.000 opkald fra bekymrede svampespisere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Af dem havde 66 symptomer på forgiftning. 13 blev kategoriseret som direkte livstruende.

Det kan være ganske få kendetegn, som adskiller en giftsvamp fra en spisesvamp.

Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen til kun at spise svampe, som man er helt sikker på er anerkendte spisesvampe.

- De fleste svampe er harmløse. Og en hel del gode spisesvampe. Men nogle få svampe er direkte livsfarlige og kan give alvorlig sygdom, siger Henrik Dammand Nielsen, kontorchef i Fødevarestyrelsen.

Det er særligt de såkaldte dobbeltgængersvampe, som gør svampebestemmelsen svær.

Én af de svampe, der let kan forveksles, er grøn fluesvamp. Den er dødeligt giftig og kan til forveksling ligne posesvampen, der er en udbredt spisesvamp i Sydøstasien.

En anden svamp, som er svær at bestemme, er den spiselige morkel, som ligner den dødeligt giftige stenmorkel på en prik.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også den populære champignon kan forveksles med den giftige snehvide fluesvamp.

Fødevarestyrelsen opfordrer til, at man som minimum får fat i en nyere svampebog, inden man tager ud og sanker svampe.

Tilmed opfordrer styrelsen til, at man tager et billede af de svampe, man vil tilberede.

På den måde er det nemmere for Giftlinjen at identificere svampen, hvis man senere får symptomer på forgiftning.

Man bør ringe til Giftlinjen, hvis man får maveonde, diarré eller opkast otte timer eller mere, efter man har spist svampen.

/ritzau/