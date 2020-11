Massetest i Nordjylland revet væk - ingen tider i weekenden

280.000 borgere i Nordjylland skal efter planen testes de kommende uger. De første 10.000 testes i weekenden.

Lørdag er en massetest af borgere i Nordjylland startet, og de første tider i weekenden er revet væk.

Testningen er startet i Frederikshavn og Thisted, der er blandt de syv kommuner, hvor myndighederne gerne vil have alle testet for at få bugt med et muteret coronavirus.

I de to kommuner er der etableret flere nye teststeder, og der er kapacitet til at kunne teste 10.000 i weekenden. Alle tiderne til lørdag og søndag er bestilt, fortæller Jan Nybo, der er chef for Region Nordjyllands testindsats.

- Efterspørgslen har heldigvis været stor, og det betyder, at vi når op på vores samlede kapacitet her i weekenden.

- Det er godt, at der opbakning fra borgerne i kommunerne, så vi får så mange som muligt testet, siger han.

Der er blevet åbnet for de første test lørdag klokken 8.

De øvrige fem kommuner - Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland og Læsø - vil få etableret nye teststeder i den kommende tider.

Planen er, at man fra mandag vil kunne teste 13.500 om dagen, og senest mandagen efter skal tallet op på 18.500 dagligt.

På den måde håber regionen at kunne teste alle 280.000 borgere i de syv kommuner på omkring to uger.

Der er ikke noget krav om, at nordjyderne skal lade sig teste. Men der er en klar opfordring fra myndighederne til, at alle gør det.

Det skal medvirke til at inddæmme det muterede coronavirus, der er konstateret hos mink og har spredt sig til 12 mennesker i Nordjylland.

- Der er stor efterspørgsel på test og derfor er det vigtigt, at alle får booket en tid, og så skal vi nok kunne få folk igennem, siger Jan Nybo.

Hvis man ikke er i stand til at komme hen til et teststed, vil myndighederne sørge for at sikre en podning i borgernes eget hjem.

