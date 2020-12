Massetest indledt: Unge opfordres til at tage coronatest

20 mobile testenheder står klar til at teste særligt unge i hovedstadsområdet for at begrænse smittespredning.

En massetest af 200.000 unge i alderen 15 til 25 år er indledt i 17 hovedstadskommuner.

20 mobile testenheder er kørt i stilling for at foretage test af unge ved blandt andet uddannelsesinstitutioner og sportsklubber.

Initiativet blev sat i værk tirsdag som led i skærpede tiltag i hovedstadsområdet for at dæmpe spredningen af coronasmitte.

Men erfaringerne fra de første dage viser, at det ikke kun er de unge, der benytter tilbuddet.

- Vi kan sige, at det generelt er gået rigtig godt ved vores popup-faciliteter.

- Men vi noterer os, at det ikke specielt er de unge, der kommer, men borgere i alle aldersgrupper.

- Vi kunne godt ønske os endnu flere unge mennesker, siger Lars Falk Jensen, vicedirektør i akutberedskabet i Region Hovedstaden.

Massetesten af de unge står på to ben og foregår dels i de etablerede testcentre og dels i de mobile enheder.

Der har generelt været en øget søgning til at blive testet, siden opfordringen om massetest blev meldt ud tirsdag.

Dagligt er der således 25.000 mennesker, der bliver coronatestet. Dermed er kapaciteten øget med cirka 10.000 analyser per dag.

De rullende testenheder kommer ud i lokalsamfundene på skift.

Man begynder, der hvor smittetrykket er størst - målt ud fra smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

- Det er en stor opgave, som vi ikke kan løse selv. Derfor får vi hjælp fra andre regioner i form af cirka ti testbiler, siger Lars Falk Jensen.

Søgningen er også øget til de faste teststeder, hvor ventetiden til at booke tid til test er blevet længere.

Det kan ifølge Lars Falk Jensen også være et tegn på, at unge bliver testet her og ikke kun ved de mobile enheder.

- Vi kan se, at mange bliver testet for første gang, så vi også når ud til nye målgrupper, siger han.

Det har endnu ikke været muligt at trække tal på, hvor mange unge der har ladet sig teste siden opfordringen tirsdag.

Planen er, at massetesten af de unge skal være gennemført i løbet af to uger.

