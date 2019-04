Massiv mangel på sygeplejersker: 1030 ubesatte job på halvt år

Manglen på sygeplejersker er så stor, at Aarhus Universitetshospital må aflyse op mod 100 operationer om ugen.

Det er svært for hospitalerne at tiltrække de nødvendige sygeplejersker, og det seneste halve år er 1030 opslåede sygeplejerskestillinger ikke blevet besat.

Det skriver TV2 på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriet.

De manglende ansatte presser hospitalerne, og på Aarhus Universitetshospital bliver op mod 100 operationer aflyst om ugen, fordi det ikke er muligt at skaffe de fornødne sygeplejersker.

Der uddannes ganske enkelt ikke nok, mener formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

- Grundlæggende skyldes det, at vi ikke har uddannet nok i forhold til, hvad behovet er både nu og i fremtiden, siger hun til TV2.

Desuden peger Grete Christensen på, at presset på sygeplejerskerne er blevet større de seneste år, hvilket ifølge hende også kan have en betydning. Jobbet kan simpelthen blive for hårdt.

Region Hovedstaden har med 300 ubesatte stillinger været den region, der oftest har slået en sygeplejerskestilling op uden at kunne hyre nogen efterfølgende.

Region Sjælland mangler 270, Østjylland 160, Nord- og Sydjylland 110, mens Fyn mangler 60 sygeplejersker.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) erkender, at der er tale om et meget alvorligt problem.

- Det er alvorlige tal, som viser, at man ikke bare kan knipse 1000 ekstra sygeplejersker frem her og nu, siger hun til TV2.

Både regerings- og oppositionspartier har i månederne op til det forestående folketingsvalg nævnt, at de vil uddanne flere sygeplejersker.

Mens Socialdemokratiet i et sundhedsudspil lægger op til at uddanne 1000 sygeplejersker ekstra, mener regeringen og Dansk Folkeparti, at det er muligt at uddanne 2000 ekstra sygeplejersker over de kommende år.

Derfor foregår der ifølge sundhedsministeren forhandlinger med regionerne og Dansk Sygeplejeråd om, hvordan den store mangel bedst løses.

/ritzau/