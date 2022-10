Massivt flertal for hurtig undersøgelse af FE-sag efter S-kovending

Hvis retssagen mod hjemsendt spionchef ikke påvirkes, er regeringen åben for at sætte undersøgelse i gang.

Regeringen følger sine støttepartier Enhedslisten og De Radikale og åbner nu også for, at der kan igangsættes en undersøgelse af dele af FE-sagen, inden straffesagen er afsluttet.

Det siger justitsminister Mattias Tesfaye (S) i en skriftlig kommentar.

- Vi har absolut intet ønske om, at det skal tage længere tid end højst nødvendigt. Det er omvendt afgørende, at den igangværende retssag ikke påvirkes hverken direkte eller indirekte af politisk igangsatte undersøgelser, siger han.

- Hvis de hensyn kan sikres, så er vi åbne over for, at undersøgelsen kan igangsættes, før straffesagen er afsluttet. For os er det i sig selv vigtigt, at et bredt politisk flertal står bag rammerne, så forløbet ikke politiseres.

Socialdemokratiet har tidligere sagt, at sagen først skulle undersøges, når straffesagen var afsluttet, og dermed har regeringen altså skiftet holdning.

For få dage siden lød det fra Mattias Tesfaye:

- Det er klart, at det skal ske, efter at straffesagen er afgjort ved domstolene. Så domstolene kan få lov at lave deres arbejde fuldstændig uden politisk indblanding.

Men mandag morgen er der altså på få timer sket et stort ryk mod en hurtig undersøgelse af dele af FE-sagen, hvor spionchef Lars Findsen i øjeblikket er hjemsendt, mens der er rejst en straffesag mod ham.

Han er tiltalt for at lække statshemmeligheder.

Først på morgenen lød det fra Enhedslisten, at støttepartiet er åbne for en undersøgelse, hvis det ikke påvirker retssagen.

Kort efter kom samme melding fra De Radikale, og nu bakker regeringen altså også op om en hurtig undersøgelse.

Også de blå partier vil have undersøgt sagen hurtigt, og dermed er der et massivt flertal for det, og det vil der med stor sandsynlighed også være efter et valg.

For få dage siden udgav Lars Findsen i samarbejde med en journalist en bog, som fortæller den hjemsendte spionchefs version af forløbet.

Det er det, som har givet anledning til partiernes ønske om at få sagen undersøgt.

I bogen bliver det beskrevet, hvordan den forhenværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) håndterede hjemsendelsen af ham og en del af ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det har skabt tvivl om, hvorvidt hjemsendelsen var politisk motiveret.

Det afviser Tesfaye.

- Med alle de oplysninger, jeg har, er der intet grundlag for at tro andet, end at hele forløbet er kørt ordentligt og fuldstændigt efter bogen. Regeringen kan blankt afvise enhver anklage om politisk forfølgelse, siger han.

- Men der er efterhånden rejst mange spørgsmål. Derfor støtter vi en uafhængig undersøgelse, der forhåbentlig kan bidrage til at fjerne usikkerheden om forløbet og styrke tilliden til vores myndigheder, siger justitsminister Mattias Tesfaye.

/ritzau/