Matematikkrav skræmmer unge væk fra it- og ingeniøruddannelser

Onsdag klokken 12 er der ansøgningsfrist for kvote 1-ansøgere på de videregående uddannelser. Det gælder også for it- og ingeniøruddannelserne.

I 2022 var der op mod 7000 studerende, der overvejede en it- eller ingeniøruddannelse, men endte med at søge andre veje.

Usikkerhed om at kunne klare matematikken og en frygt for uddannelsens høje faglige niveau var nogle af de mest brugte årsager blandt dem, der fravalgte uddannelserne.

Det viser en undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har foretaget, hvor 20.678 af de 60.791 studerende, der sidste sommer kom ind på en uddannelse, har deltaget.

Christina Barfoed-Høj er direktør i Danmarks Evalueringsinstitut. Hun siger, at den primære årsag til fravalgene var, at de studerende fandt andre uddannelser mere spændende.

- Men det, som er interessant, og som vi kan lære noget af, er, at de studerende også har fravalgt uddannelserne, fordi de var bekymrede for, at der var et for højt niveau i forhold til matematik og kodning på uddannelserne, siger hun.

- Også selv om de har et højt karaktergennemsnit fra gymnasiet.

28 procent af de studerende, der overvejede at søge en it- eller ingeniøruddannelse, var usikre på, om de kunne matematik nok til at klare uddannelsens krav.

18 procent var i tvivl om, det generelle faglige niveau var for højt til dem.

- Derudover kan vi se, at der er en højere andel af kvinder, der er bekymrede for niveauet. 20 procent af kvinderne har det som en fraværsbegrundelse, mens det ligger på 14 procent blandt mændene, siger Christina Barfoed-Høj.

De, der har tilvalgt it- og ingeniøruddannelserne, har også deltaget i undersøgelsen. De har skullet svare på, hvad det var, der tiltalte dem ved it- og ingeniøruddannelserne.

- De tænker, det giver mulighed for et spændende job. Og så peger de også i vid udstrækning på, at der er en stor grad af jobsikkerhed, og at man får en god løn, siger Christina Barfoed-Høj.

Hun siger, at særligt kompetencerne inden for it- og ingeniøruddannelser er noget, der bliver et stort behov for i fremtiden.

- Digitalisering og grøn omstilling er to store udfordringer i fremtiden, som vi skal have kompetente mennesker til at hjælpe os med.

Ifølge EVA estimeres det af IRIS Group og HBS Economics, at der i 2030 kan mangle op mod 20.000 personer med lange eller mellemlange uddannelser på it-, teknik- og ingeniørområdet.

