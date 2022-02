Mattias Tesfaye hjælper Rwandas flygtninge med 15 millioner kroner. Men det bunder i løftet om et dansk asylcenter

Det skyldes et valgløfte om at oprette asylcenter i udlandet, når regeringen bruger skattepenge på at hjælpe Rwanda med et håndtere flygtninge, vurderer eksperter. Det er “fremtidens udlændingepolitik", siger ministeren.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) har endnu til gode at sætte navn på det land, der skal lægge jord til et af den socialdemokratiske regeringens største prestigeprojekter, nemlig et dansk modtagecenter for asylansøgere uden for Europa.