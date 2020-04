Mattias Tesfaye: Muslimer skal passe på hinanden ved at holde afstand under ramadanen

Det duer ikke at samles mange fra familien for at bryde fasten, sådan som mange plejer, skriver udlændinge- og integrationsministeren

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) opfordrer danske muslimer til at passe på hinanden og holde afstand under ramadanen.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

- Det duer ikke at samles mange fra familien for at bryde fasten, sådan som mange plejer, skriver Tesfaye.

- Man bør nøjes med at være sammen med dem, man bor sammen med. Og så ellers prøve at være sammen ved hjælp af videoforbindelser eller andre digitale hjælpemidler.

Han vedhæfter i sin opfordring en forsideartikel fra B.T. om, at det ser ud til, at der forholdsmæssigt er indlagt flere med anden etnisk baggrund end danskere med coronavirus på sygehusene.

- Se denne forside på avisen. Overlæge slår alarm. De siger, at alt for mange indvandrere er indlagt med corona. Vi skal altså passe på hinanden, skriver Mattias Tesfaye.

- I aften starter jeres højtid. Ramadanen. Den må ikke betyde en eksplosion i smittede.

Han påpeger, at mange kristne også netop har oplevet, at måtte fejre påske på anden vis end normalt med tomme kirker og aflyste påskefrokoster.

- Traditionerne manglede. Den muslimske højtid vil også blive anderledes, skriver ministeren.

- Som det ser ud nu, må også den store Eid-fest i år holdes i mindre selskaber. Man skal lade være med at være mere end ti sammen – det gælder også i parker og i naturen.

Han tilføjer, at han er klar over, at mange gerne vil give almisser. Derfor opfordrer han til, at man bruger MobilePay i stedet for at møde fysisk op og give kontanter.

- Vi kan kun overvinde Covid-19, hvis vi alle står sammen om at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det gælder også under religiøse højtider, skriver Tesfaye.

Han roser både kirker, moskéer og synagoger for indtil videre at have været meget behjælpelige med at bakke op om indsatsen mod corona.

/ritzau/