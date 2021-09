Mavefornemmelsen er god efter dansk deltagelse ved kokke-VM

Forud for det uofficielle kokke-VM, Bocuse d'Or, er det danske hold gået efter at vinde guld.

Det er der stadig håb om og tro på at lykkes med, efter at den danske deltager, Ronni Vexøe Mortensen, søndag har været i køkkenet i Lyon i Frankrig.

Det fortæller Rasmus Kofoed, der er coach for Ronni Vexøe Mortensen ved konkurrencen.

De arbejder til daglig sammen på restauranten Geranium, hvor Rasmus Kofoed er køkkenchef og medejer, og Ronni Vexøe Mortensen er kok og køkkenchef.

Til søndagens konkurrence har Ronni Vexøe Mortensen dystet sammen med sin assistent, Sebastian Holberg Svendsgaard.

- De overvandt de udfordringer, der kom, og de gjorde det fantastisk, fortæller Rasmus Kofoed.

Det danske hold har i år skullet lave to serveringer. Den første var en treretters take away-menu med cherrytomater som hovedingrediens.

Den anden var en fadservering, hvor hovedingrediensen var oksebovkile. Dertil skulle serveres en sauce og tre slags tilbehør.

Der har været flere kriterier til hver af retterne, men der har også været plads til kokkenes egen kreative udfoldelse.

- Vi endte med at få rigtig god feedback fra dommerne. Og det er det eneste, vi ved. Vi har ikke set point eller noget.

- Men jeg synes, vi har en god mavefornemmelse, og forhåbentlig kan vi ramme podiet. Det er det, der har været vores mål. Og det håber og tror jeg stadig på efter i dag, siger Rasmus Kofoed.

Det danske hold har til konkurrencen valgt Danmark som tema for retterne. Blandt andet har der været brugt en del guld for at lave små kongekroner.

- Jeg tror helt sikkert, at det danske tema gjorde indtryk på dommerne - sammen med maden selvfølgelig, siger Rasmus Kofoed.

Mandag fortsætter konkurrencen, hvorefter det først klokken 18 bliver afsløret, hvem der er vinderen af årets Bocuse d'Or.

/ritzau/