Med "kaos" og missiler: Valgkampe bliver også udkæmpet med plakater

Så kommer valgkampen. Alt tyder på, at statsminister Mette Frederiksen (S) i dag vil udskrive valg, udløst af De Radikales trussel om, at de vil have et folketingsvalg senest i begyndelsen af oktober, hvis de ikke skal vælte Mette Frederiksens regering. Og knap vil valget være udskrevet, før valgplakaterne kommer op med partibogstaver, billeder af kandidaterne og forskellige politiske budskaber.

Valgplakaterne har været en ingrediens i alle danske folketingsvalg siden 1918, da den første valgplakat blev hængt op. Den var en plakat for Socialdemokratiet, og den indeholdt et billede af et spædbarn med sin mor. ”Giv Slægternes Mødre lysere Kaar”, stod der over den Madonna-med-barn-agtige-tegning i gult, lyseblåt og rødt. Ophavsmanden til plakaten var den senere meget kendte grafiske kunstner, Thor Bøgelund.