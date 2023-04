Med ny lov skal også søskende undersøges når et barn anbringes

Med Barnets Lov vil regeringen sørge for, at der bliver taget stilling til hele søskendeflokken, når et barn bliver anbragt.

Det fremhæver social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) som en af de vigtigste ændringer, den nye lov, der bliver førstebehandlet fredag, vil medføre.

- En af de allerstørste forandringer, der kommer med Barnets Lov, er, at der kommer en automatik i, at der også bliver taget stilling til, hvad der skal ske med de søskende, som er hjemmeboende, siger ministeren.

- På en eller anden måde er det jo faktisk en kæmpe undladelsessynd fra vores samfunds side, at man konstaterer, at der forældre, som ikke kan tage sig af et barn, uden at tage stilling til, hvad der skal ske med søskende.

- Det har selvfølgelig haft nogle meget store negative konsekvenser for de børn, der ikke er blevet anbragt sammen med deres søster eller bror.

I dag skal kommunerne kun vurdere, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse af andre børn i familien.

Med lovforslaget foreslår regeringen, at kommunen fremover har pligt til at lave en undersøgelse af søskende, hvis et barn eller en ung bliver anbragt.

Ifølge ministeren er det forventningen, at det vil føre til flere anbringelser.

- Der vil formodentligt komme flere anbringelser. Jeg mener, at det er et kæmpe svigt, at man ikke tidligere har taget stilling til de andre børn i familien, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Barnets Lov er en del af en bred politisk aftale fra 2021 - Børnene Først - som skal sikre bedre og tidligere hjælp til børn og udsatte familier. Barnets Lov skulle være trådt i kraft 1. januar i år.

Men på grund af folketingsvalget blev loven forsinket, og den nye regering måtte genfremsætte loven. Nu er det forventningen, at den kan træde i kraft 1. oktober.

Det er både Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Liberal Alliance og Alternativet, der står bag reformen Børnene Først.

Hvert år er der omkring 2000 børn og unge, som bliver anbragt uden for hjemmet for første gang, viser et notat fra Social,-Bolig- og Ældreministeriet.

Hvis man ser på børn mellem seks og 17 år, der blev anbragt for første gang i 2015-2019, var der i alt 6828 af dem, der havde mindst en søster eller bror.

