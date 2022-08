Med ny satsning på uddannelse vil Esbjerg sikre den udkant, som alle taler om

Flere unge skal studere uden for de store byer. Sådan lød meldingen fra et bredt flertal i Folketinget i marts i år, da det vedtog en aftale om udflytning af studiepladser. Aftalen skabte debat om, hvorvidt studerende ville gå på kompromis med studiets placering for at læse på den uddannelse, de drømte om. Flere studerende påpegede på det tidspunkt i medierne, at hvis de var nødsaget til at flytte til Hjørring for at læse til socialrådgiver, vil de hellere lade være.

Ikke desto mindre satser Esbjerg, der er Danmarks femtestørste by, nu på at få det ellers stillestående befolkningstal til at stige ved at satse på netop uddannelse. Mens de andre store danske byer bliver overrendt af studerende og tilflyttere, har befolkningstallet i Esbjerg ligget stabilt på cirka 71.000 de seneste ti år.