Med nye modeller rejser Danmark milliarder til klimatiltag i ulande

Danmark tager nu del i en ny strategi for Verdensbanken, der skal øge tilførslen af penge fra verdens rige lande til de fattige.

Ved at investere 400 millioner danske kroner kan Verdensbanken øge summen til et udlån på 3,2 milliarder kroner, der blandt andet skal gå til klimatilpasning og fattigdomsbekæmpelse i fattigere lande.

Det sker, ved at Danmark køber obligationer i Verdensbanken, hvilket giver institutionen kapital til at låne endnu flere penge til udviklingslande. Konceptet kaldes hybridkapital.

Det annoncerer minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen torsdag på Verdensbankens forårsmøde i Washington D.C. i USA.

- Det er nødvendigt at se på nye og effektive midler til at skabe den nødvendige tilstrømning af hjælp til udviklingslande, siger han.

Baggrunden er en global erkendelse af, at udviklingslande slet ikke får den økonomiske hjælp til både klimatilpasning og fattigdomsbekæmpelse, der er brug for. Det budskab er blevet grundfæstet på flere klimatopmøder.

Verdensbanken er nu ved at gennemføre en reform, der skal få kanaliseret flere af Vestens midler til blandt andet klimatiltag i udviklingslande.

- At få lukket hullet er ikke noget, vi kun kan klare med offentlig gavebistand eller udviklingsbistand. Der skal nye instrumenter til, siger Dan Jørgensen.

I samme omgang tilfører Danmark nye midler til et andet og lignende projekt, der skal øge grønne private investeringer i udviklingslande med risikofyldte markeder.

Det er en problemstilling, at private investorer er tilbageholdende med at investere i eksempelvis havvindmølleparker i udviklingslande på grund af risikoen for at tabe pengene igen.

De nordiske lande har sammen med USA indgået alliancen Investment Mobilization Collaboration Arrangement (IMCA), der ved at stille offentlige kroner som garanti kan mindske den risiko for private aktører.

- Der kan vi med danske midler være med til at tage den risiko og dermed sikre, at de private investeringer kommer til at gøre en forskel, siger Dan Jørgensen.

Torsdag annoncerer han, at Danmark og Sverige tilsammen tilfører alliancens pulje 700 millioner kroner. De skal bruges som sikkerhed for, at der kan rejses omkring to milliarder kroner fra private investorer.

Danmark har allerede stillet garanti for privat kapitalrejsning en gang, hvor sigtet var tiltag, der skulle nedbringe udledningen af drivhusgasser - eksempelvis havvindmølleparker.

Denne gang skal pengene målrettes klimatilpasning, hvor hårdt ramte udviklingslande får hjælp til at beskytte sig mod klimaforandringerne.

- Det er vigtigt, for det er faktisk tit det, der er sværest at rejse penge til, siger Dan Jørgensen.

De danske midler til begge indsatser skal komme fra udviklingsbistanden, hvor der trækkes på budgettet for i år og næste år.

Millionerne skal arbejde i risikofyldte markeder, som udviklingslandes økonomier kan betegnes, og der er derfor en risiko for, at skattekronerne kan blive tabt.

- Det er klart, at der er en grund til, at det er en garanti, og det er fordi, der er en risiko, siger Dan Jørgensen.

Ministeren mener dog, at konceptet med at bruge offentlige kroner til at rejse større mængder privat kapital vil give pote trods risikoen.

- Den samlede effekt, selv hvis nogle af projekterne skulle vise sig ikke at være rentable eller vellykkede, vil føre til mere reel udvikling, end hvis vi bare, i gåseøjne, havde givet pengene direkte, siger han.

/ritzau/