Med satellitfotos styres det moderne landbrug fra rummet

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den teknologiske udvikling i landbruget går stærkt. For eksempel er brugen af satellitter, droner og helt nøjagtige gps-systemer steget fra 19 til 26 procent bare det seneste år. Teknologien sparer tid og penge, og den gør det muligt at gøde og sprøjte mere præcist. Til gengæld sakker mindre landbrug og ældre landmænd ofte bagud. Kristian Boel Kjær Østergaard, som driver Mariesminde Landbrug i Lyby nord for Skive, er en af de landmænd der har taget teknologien til sig.

Kristian Boel Kjær Østergaard, hvorfor satser du på teknologien?