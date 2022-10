Medarbejdere græd da de så tv-dokumentar om svigt på plejehjem

I sagen om omsorgssvigt på et plejehjem i Køge har ledelsessvigt ført til en ligegyldighed, siger FOA.

Det er både de pågældende medarbejdere og ledelsen på plejehjemmet Nørremarken i Køge Kommune, der har fejlet.

Det siger Mona Striib, forbundsformand for FOA, der primært repræsenterer offentligt ansatte i plejesektoren, efter at TV 2 i en dokumentar torsdag kan afdække episoder, som eksperter definerer som omsorgssvigt.

- Det er både medarbejdere og ledere, der sætter dagsordenen for kulturen og sikrer, at man ikke arbejder i en forrået kultur, siger hun.

Skjulte optagelser i dokumentaren viser, at beboerne på Nørremarken ikke får hjælp til helt basale behov som mad, medicin og hygiejne, til trods for at medarbejderne har god tid til at holde pauser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der tales hårdt til beboerne, og der er i en specifik situation tale om et overgreb, vurderer en psykolog i dokumentaren.

Det tager Mona Striib og FOA dyb afstand fra.

- Det må ganske enkelt ikke ske, at personalet hænger deres faglighed og omsorgsgen ude på knagerækken, inden de går ind, siger hun.

Mona Striib så dokumentaren sammen med medarbejderne på Nørremarken torsdag morgen.

- De er dybt berørte og rystede. Nogle græder og bliver vrede, fordi de gør alt, hvad de kan, for at borgerne på plejecentret får så værdig en hverdag som muligt, siger hun.

TV 2 viser i dokumentaren, at medarbejdere på plejehjemmet gentagne gange henvender sig til ledelsen om omsorgssvigt. Der bliver ikke gjort noget.

- Når der er et massivt ledelsessvigt, kan det ske, at der opstår en ligegyldighed eller en omsorgstræthed. Men det er hverken en forklaring eller et forsvar, siger Mona Striib.

Mona Striib afviser, at dokumentaren er et udtryk for en generel kultur i ældreplejen.

- Man kan ikke tage den dokumentar som et udtryk for, at personalet på alle landets plejehjem holder mange pauser og ikke passer borgerne. Det ville være helt urimeligt.

FOA har i 2021 indsendt en bekymringshenvendelse om tilstanden på Køge Kommunes plejecentre til den øverste ledelse i kommunen.

I 2020 kunne TV 2 afdække en lignende sag på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Der blev derefter tilført 1,9 milliarder kroner til ældreområdet.

/ritzau/