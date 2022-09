Medarbejdere i DR nedlægger arbejdet i protest mod fyringsrunde

Flere afdelinger i DR har tirsdag valgt at nedlægge arbejdet i protest mod den fyringsrunde, som mediet netop har gennemført.

Det skriver Politiken.

Det er uvist, hvor mange ansatte der har nedlagt arbejdet. En gruppe DR-ansatte har imidlertid i fællesskab skrevet et brev som reaktion på fyringerne.

- Der er slået alvorlige skår i tilliden til ledelsen og dens mulighed for at sikre fremtiden for hele organisationen, skriver medarbejdere i DR-afdelingerne Kultur og Debat Lyd, Bred Kultur og Fakta og Specialiseret Kultur og Tro i en udtalelse.

- Ikke mindst den manglende forudsigelighed og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne gør det vanskeligt for os at bevare tilliden til, at DR's øverste ledelse evner at sikre DR's kvalitet, økonomi og arbejdsforhold.

Tirsdag har 60-70 medarbejdere fået besked om, at de ikke længere skal arbejde hos DR.

40-45 af dem arbejder i afdelingen Kultur, Børn og Unge, der blandt andet står for radiokanalen P3, kultur- og debatstoffet på radiokanalen P1 samt programmerne "Detektor" og "Debatten". Det blev meldt ud i sidste uge.

Hos DR Nyheder skal der nedlægges 49 stillinger, men kun 20-25 vil blive afskediget. Der er blandt andet en række ubesatte stillinger, der falder bort, og samtidig vil nogle medarbejdere blive omplaceret.

Afskedigelsen begrundes med, at DR vil bruge færre penge på det, der i DR-sprog hedder indholds- og programproduktion.

Til gengæld skal der bruges flere penge på DR Lyd og DR TV, og samtidig skal DR bruge flere digitale designere, flere kodere og it-udviklere.

Gruppen af utilfredse ansatte, der står bag brevet, skriver videre, at der er mere på spil end tabet af kolleger.

- Ledelsen har skabt udtalt utryghed blandt DR’s vigtigste ressource: medarbejderne. Der er både strukturel og psykologisk utryghed og dertil mistillid til ledelsen, lyder det i udtalelsen.

Ifølge mediet Journalistens oplysninger er P1 Debat ikke blevet sendt som planlangt klokken 12.15 tirsdag. Det samme gælder Kulturen, som sendes fra 14-16.

Det skyldes nedlæggelsen af arbejdet, skriver mediet videre.

Værten på faktatjekprogrammet Detektor, Adina Ren, skriver desuden på Twitter, at DR lukker programmet. Det er ikke blevet bekræftet andre steder.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra DR.

