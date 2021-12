Medarbejdere opfordres til at genoptage hjemmearbejdet

For mange vil et gensyn med hjemmearbejdspladsen ikke være et velkomment syn, og det forstår statsministeren.

På grund af den stigende smitte i samfundet opfordres ansatte - både på offentlige og private arbejdspladser - til at arbejde hjemmefra "i udstrakt grad".

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde om nye restriktioner onsdag aften.

- Jeg ved godt, at det for mange vil være et uvelkomment gensyn med hjemmearbejdspladsen. Det er der sådan set ikke noget at sige til. Men lige nu vurderes det at være nødvendigt, lyder det.

Regeringen opfordrer desuden til, at virksomhederne også dropper firmajulefrokosten.

På pressemødet onsdag aften lægger regeringen med opbakning fra partier i Folketinget op til at begrænse smitteaktiviteten.

Opfordringen til at arbejde hjemme og droppe firmajulefrokosten er dog ikke et direkte krav ligesom med flere andre restriktioner, der er blevet fremlagt af statsministeren på pressemødet.

Det var tilbage i maj, at et flertal af Folketingets partier blev enige om, at de, der arbejdede hjemme på daværende tidspunkt, gradvist skulle tilbage til kontoret.

Onsdag viser tal fra Danmarks Statistik så, at niveauet af hjemmearbejdet netop har nærmet sig niveauet fra før corona.

I tredje kvartal var det cirka en ud af otte danskere, der hyppigt arbejdede hjemmefra, viser undersøgelsen. Det er en del færre end andet kvartal sidste år, hvor aktiviteten i samfundet blev begrænset betydeligt for at bremse smitten.

Her var det cirka hver fjerde af de privatansatte, som arbejdede hjemmefra. Blandt de offentligt ansatte var det hver tredje.

Blandt de nye restriktioner skal skolebørnene sendes hjem fra midten af december til begyndelse af hjemmearbejde. Derfor genindføres fjernundervisning også.

/ritzau/