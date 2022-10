Medarbejdere på plejehjem skal følges af konsulent efter svigt

Medarbejderne på plejehjemmet Nørremarken i Køge Kommune skal følges systematisk af en kvalitetskonsulent for at give medarbejderne bedre forståelse for beboerne. Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Initiativet er en del af en række tiltag efter TV 2's afsløringer i dokumentaren "Opråb fra plejehjemmet".

Der er desuden udarbejdet en ny instruks til medarbejderne om magtanvendelse og registrering af magtanvendelse.

- Der bliver løbende fulgt op på, at medarbejderne modtager og forstår denne information, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det sker, efter at klip i dokumentaren har belyst både omsorgssvigt og overgreb mod beboerne.

Blandt andet holdes en beboer fast i flere minutter, fordi hun er blufærdig og ikke vil bades. Medarbejderen tvinger beboeren i bad alligevel, mens der tales hårdt til beboeren. Det bliver ikke indberettet.

Fagorganisationen FOA, som primært repræsenterer ansatte i plejesektoren, sendte 18. februar 2022 et bekymringsbrev til Ældre- og Sundhedsudvalget i Køge Kommune.

Her gjorde FOA opmærksom på de udfordringer, som ældreplejen i Køge Kommune generelt oplever.

- Med udgangspunkt i utallige henvendelser fra vores medlemmer og tillidsvalgte ønsker vi hermed at delagtiggøre jer i vores bekymringer, skriver FOA.

Den skiftende ledelse kan også have haft store konsekvenser for arbejdsmiljøet.

Der har mellem 2010 og 2022 været seks ledere på Nørremarken. Den seneste leder blev ansat 15. september 2022.

Det kan næstformand i Køge Kommunes Ældre- og Sundhedsudvalg Thomas Kielgast (SF) godt se problemet i.

- Der er ingen tvivl om, at lederskift giver uro omkring en organisation, så det har vist sig ikke at være godt nok.

- Der er både tale om et personalesvigt og et ledelsessvigt, siger han.

Desuden har politikerne et ansvar.

- Jeg går ud fra, at vi fra nu af sikrer os, at den kvalitet, der skal være der, også vil være der i fremtiden, afslutter han.

Derfor har kommunen indført disse tiltag, der desuden omfatter en daglig faglig sparring med en leder og indsættelse af fire sygeplejersker, der har erfaring med systematisk dokumentation.

/ritzau/