Medejer trækker sig fra hotelbestyrelse efter TV 2-afsløringer

Birger Arp-Hansen, der er medejer af hotelkoncernen Arp-Hansen Hotel Group, trækker sig fra bestyrelsen i hotelgruppen.

Det oplyser selskabet ifølge Estate Media.

Beslutningen kommer som direkte konsekvens af den afslørende TV 2-dokumentar "Den sorte svane". Dokumentaren omtaler en række natklubber i København, der har været involveret i systematisk hvidvask.

Det skete gennem fakturering af vagtfirmaer, der har været leverandører til natklubber og barer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udover at være medejer og bestyrelsesmedlem af Arp-Hansen Hotel Group er Birger Arp-Hansen desuden medejer af natklubberne Søpavillonen og Museo, der omtales i dokumentaren.

På baggrund af afsløringerne i dokumentaren har Birger Arp-Hansen altså trukket sig fra bestyrelsen i hotelkoncernen, bekræfter Henning Arp-Hansen, der er bror til Birger Arp-Hansen, til Estate Media.

- Min bror oplyser, at han ikke har kendskab til, at der er foregået noget ulovligt i hans selskaber, men han har alligevel valgt at trække sig fra bestyrelsen, for at der ikke skal kunne rejses nogen form for tvivl om troværdigheden i Arp-Hansen Hotel Group.

- Det, synes jeg, er en klog beslutning – også selv om der på nuværende tidspunkt ikke har været mulighed for at komme til bunds i, hvad der præcist er foregået, siger Henning Arp-Hansen til Estate Media.

Artiklen fortsætter under annoncen

Revisorvirksomheden Kreston CM, der indtil nu har været revisor for hotelkoncernen, trækker sig også, skriver mediet. Revisoren har nemlig også været revisor for natklubben Søpavillonen.

Arp-Hansen Hotel Group består af privatejede og centralt beliggende hoteller specielt i København, hvor de efter eget udsagn dækker 22 procent af værelseskapaciteten i hovedstaden.

/ritzau/