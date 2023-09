Medie: 50 lokale i De Konservative tvivler på Pape som formand

Søren Pape Poulsen er ikke den rette formand for De Konservative, mener 50 af partiets byrådsmedlemmer og vælgerforeningsformænd.

Det fremgår af en anonym rundspørge fra Politiken til omkring 420 byrådsmedlemmer og vælgerforeningsformænd i partiet.

143 af dem har besvaret spørgeskemaet.

Interne stridigheder og personsager i De Konservative har den seneste tid medfødt spørgsmålet, om hvorvidt Søren Pape Poulsen er den rette formand for partiet.

Politiken har spurgt medlemmerne, der har svaret anonymt, om de er enige i, at Søren Pape Poulsen er den rette formand for partiet.

50 har erklæret sig "helt uenig" eller "overvejende uenig", mens 60 har erklæret sig "helt enig" i, at Pape er den rette på posten.

Gruppeformand i partiet, Mai Mercado, siger til mediet, at det ikke er tal, som hun "overhovedet kan genkende".

- Jeg er overbevist om, at vores landsråd næste weekend vil vise, at der er stor opbakning til Søren Pape som partiformand. Lad mig i øvrigt minde om, at der i Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen var fuldstændig enstemmig opbakning til ham, lyder det i en skriftlig kommentar fra gruppeformanden til mediet.

Partitoppen har den seneste tid mødt en stigende grad af kritik fra baglandet og tidligere partiprofiler. Den 4. september viste en meningsmåling fra Voxmeter, at partiet ligger til 4,9 procent - 9 mandater.

Efter at Pernille Weiss, partiets medlem af EU-Parlamentet, blev bedt om ikke at stille op for partiet igen, har flere i baglandet ytret støtte til hende og kritik af partiets ledelse.

Senere har flere tidligere konservative profiler som Lars Barfoed, tidligere partiformand, og Jakob Axel Nielsen, tidligere konservativ sundhedsminister, kritiseret partiet for en højredrejet politisk kurs væk fra midten.

