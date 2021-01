Medie: 8. februar kan de yngste elever komme i skole igen

Skoleelever er hjemsendt på grund af restriktioner, men snart kan de yngste af slagsen komme i skole igen.

Fra 8. februar kan skoleelever op til 4. klasse komme i skole igen.

Det erfarer Politiken fra flere kilder.

Der vil snart blive indkaldt til pressemøde, hvor lempelsen vil blive fremlagt, skriver avisen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har ellers over for DR tirsdag givet udtryk for, at der ikke kan forventes en stor genåbning, når de nuværende restriktioner udløber den 7. februar.

Men ifølge Politiken har man altså vurderet, at det er forsvarligt at sende de yngste skoleelever tilbage i klasselokalet.

/ritzau/