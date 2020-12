Medie: Aarhus Universitet erkender brud på god forskningsskik

Også i andre rapporter end den omtalte oksekødsrapport har Aarhus Universitet brudt god forskningsskik.

Aarhus Universitet erkender at have tilbageholdt dokumenter over for Information, der viser, at der er sket brud på god forskningsskik i andre rapporter end den kritiserede oksekødsrapport.

Det skriver Information.

Desuden har Aarhus Universitet tilbageholdt aktindsigter, hvor fejlene fremgår, skriver avisen.

Ifølge Information har universitetet i et år fastholdt, at de ikke havde brudt god forskningsskik i andre rapporter.

Oksekødsrapporten blev blandt andet kritiseret, fordi interesseorganisationen Landbrug Fødevarer og slagterigiganten Danish Crown var med til at udarbejde en rapport om oksekød fra Aarhus Universitet og DTU.

Den blev præsenteret som uvildig forskning.

Den aktuelle sag møder kritik fra jurister. Juraprofessor på Syddansk Universitet Steen Schaumburg-Müller kalder det "magtfordrejning.

- Aarhus Universitet har et dobbelt problem. De har både tilbageholdt aktindsigter, og siden har de undladt at give korrekte oplysninger om forløbet. Det er magtfordrejning, siger han til Information.

Oluf Jørgensen, forskningschef emeritus på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, kalder det et brud på offentlighedsloven.

- Det er et klart brud på offentlighedsreglerne at tilbageholde dokumenter på grund af usaglige hensyn. Og så har universitetet tilmed givet forkerte oplysninger i strid med sandheden om, hvordan de behandlede anmodningerne om aktindsigt. Det er alvorligt, siger han.

Efter dækningen af oksekødsrapporten søgte Information aktindsigt i en række andre rapporter for at undersøge, om der var tale om lignende kritisable forhold i udarbejdelsen af dem.

Information skriver, at Aarhus Universitet i to måneder udskød at udlevere dokumenterne, som avisen havde søgt aktindsigt i.

/ritzau/