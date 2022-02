Medie: Aftale om infrastruktur er langtfra CO2-neutral

Ifølge Ingeniøren vil den store infrastrukturaftale, der blev præsenteret som CO2-neutral, medføre en udledning på minimum 1,64 millioner ton CO2.

Det har Ingeniøren udregnet på baggrund af materiale, der ikke blev forelagt forhandlingsdeltagerne. Sagen har sat transportminister Benny Engelbrecht (S) under pres.

- Det er klart en sag, hvor Engelbrecht skal op i omdrejninger, hvis han skal bevare sin ministerpost. Statsminister Mette Frederiksen (S) fyrer ikke ministre, fordi de gennemfører regeringens politik.

- Men hun holder heller ikke hånden over ministre, der ikke har lavet deres hjemmearbejde ordentligt, sagde politisk kommentator Hans Engell mandag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sagen, som Ingeniøren har afdækket, handler om, at tal for CO2-udledning i en lang række projekter i den over 160 milliarder kroner store aftale om infrastruktur, der blev indgået sidste år, ikke blev lagt frem i forhandlingerne, selvom de blev efterspurgt.

Benny Engelbrecht har forklaret, at estimaterne ikke blev vurderet gode nok til at bruge.

Infrastrukturaftalen blev præsenteret som CO2-neutral, selvom den indeholder en lang række vejprojekter. CO2-udledningen ved anlæg og vedligehold var ikke medtaget i den udregning.

På baggrund af aktindsigt kan Ingeniøren skrive, at udledningen for 36 af projekterne er 1,64 millioner ton CO2. Og dertil skal lægges yderligere 12 projekter, der ikke er udregninger for.

Til sammenligning reducerer den store elbil-aftale fra 2021 CO2-udledningen med 2,1 millioner ton.

At tallene ikke blev fremlagt under forhandlingerne, har fået flere partier op i det røde felt. Mandag var SF til krisemøde i Transportministeriet.

- Jeg er meget utilfreds. Vi kunne godt have brugt at se de her tal. Vi står midt i en klimakrise, hvor det er vigtigt at vide, hvor meget CO2 forskellige projekter udleder, sagde SF's transportordfører, Anne Valentina Berthelsen, til TV2.

Tirsdag skal Enhedslisten til møde med transportministeren, og der er indkaldt til samråd.

/ritzau/