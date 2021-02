Medie: Borgmestre skal mandag til møde om skoleåbning

Flere ministre deltager ifølge DR på mødet. Strategi for skoleåbning og lynteststeder er på dagsordenen.

Mandag klokken 11 er borgmestrene for landets 98 kommuner indkaldt til et møde om skoleåbning og teststrategi. Det fremgår af en mail til borgmestrene, som DR er i besiddelse af.

- Mødet indkaldes med henblik på at drøfte strategiens overordnede linjer og kommunernes rolle i forhold til at understøtte en videre genåbning af grundskolen såvel som det bredere samfund, står der ifølge DR i invitationen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere talt for, at borgerne skal vænne sig til at blive testet flere gange om ugen som led i en fremtidig genåbning. Det kom onsdag tættere på, da der blev præsenteret en ny aftale.

Regeringen indgik her en aftale med kommuner og regioner om at teste flere borgere to gange om ugen. Her kom det også frem, at genåbningen blandt andet kommer til at gå gennem flere teststeder.

Onsdag fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) også, at han håber, der bliver plads til en delvis genåbning af samfundet fra marts. Han ville dog endnu ikke løfte sløret for, hvad der kunne blive åbnet.

Det skyldes, at der afventes en indstilling fra den faglige referencegruppe. Det er eksperter, som rådgiver regeringen. Marts nærmer sig dog, og der ventes en udmelding i næste uge.

Der holdes samtidig øje med effekten af den nuværende genåbning. De yngste skoleklasser fik 8. februar lov til igen at møde fysisk i skole. De nåede derfor en uges undervisning, inden mange gik på vinterferie.

Indtil videre har den lille genåbning dog ikke givet en stigning i antallet af daglige bekræftede coronatilfælde. Her ligger andelen af test, som dagligt er positive, på samme niveau som før genåbningen.

På mandagens møde deltager foruden Heunicke også justitsminister Nick Hækkerup (S). Også børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og Ane Halsbo Jørgensen (S), uddannelses og forskningsminister, deltager.

