Medie: Dansk-canadisk stridighed om klippeø er forbi

Siden 1970'erne har Danmark og Canada på skift fjernet hinandens flag på den lille ubeboede klippeø Hansø, der ligger mellem Grønland og Canada.

Stridigheden er nu slut. Det skriver Berlingske.

Det canadiske medie Globe and Mail erfarer, at Canada og Danmark efter planen vil offentliggøre aftalen den 14. juni.

Parterne har angiveligt tegnet en grænse tværs over den lille klippeø, som deler den mellem det selvstyrede canadiske territorium Nunavut og Grønland.

Udenrigsministeriet har overfor Berlingske udtrykt, at det ingen kommentarer har til de canadiske oplysninger.

Stridigheden har så vidt vides aldrig påvirket inuit i området, som bruger øen i forbindelse med fangst.

Alligevel er Aluki Kotierk, præsident for Nunavut Tunngavik Inc., som repræsenterer Nunavuts inuit vedrørende oprindelige folks rettigheder og traktater, glad for, at der nu er opnået en aftale.

- Disputten mellem Canada og Danmark om Tartupaluk eller Hansø har aldrig givet anledninger til problemer for Inuit. Ikke desto mindre er det dejligt at se, at Danmark og Grønland tager skridt til at løse denne grænsestridighed, siger han til Globe and Mail.

Der har været nye forhandlinger om Hansø siden 2018, hvor en arbejdsgruppe blev nedsat for at løse stridigheden.

Blandt andet kan øens ejerskab spille en rolle for eventuel kommende råstofudvinding i området, samt for søvejene, som åbner, efterhånden som isen i Arktis bliver sjældnere.

- Alle er klar på, at vi skal finde en løsning på det her. Nu har vi samlet de gode viljer, og nu kommer vi afsted hen over isen, sagde daværende udenrigsminister Anders Samuelsen dengang til TV 2.

