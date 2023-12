Medie: Danskernes forbrug og købekraft ventes at vokse

Privatforbruget og danskernes købekraft ventes at vokse over de næste par år.

Det viser regeringens økonomiske redegørelse, som TV 2 er i besiddelse af. Den offentliggøres tirsdag.

- Danskernes købekraft er i gang med at blive genoprettet, så den for mange allerede i 2024 vil være tilbage på niveauet, før den voldsomme inflation ramte Danmark. Det er positivt, skriver økonomiminister Stephanie Lose (V).

Hun tilføjer, at dansk økonomi "står stærkt", og at det samme gælder for det danske arbejdsmarked, hvor der vil være en lille tilbagegang.

I rapporten fremgår det ifølge TV 2, at beskæftigelsen ventes at falde med 30.000 personer fra 2023 til 2025, men at den fortsat vil være "forholdsvis høj".

I 2023 har beskæftigelsen i Danmark været på et rekordhøjt niveau.

I den økonomiske redegørelse gør regeringen status for Danmarks økonomiske situation og fremlægger prognoser for centrale nøgletal og de offentlige finanser.

Tore Stramer, som er cheføkonom hos Dansk Erhverv, siger, at dansk økonomi ud fra rapportens beskrivelse vil bremse "meget blødt og lønsomt op efter en periode med kraftig økonomisk vækst".

- Regeringen tegner et billede af en økonomi, der lander blødt og finder ind i en mere normal økonomisk melodi i løbet af 2024 og 2025.

Cheføkonomen vurderer dog, at prognoserne er "forholdsvis optimistiske".

- Det er ret sjældent, at vi ser en kraftig højkonjunktur blive efterfulgt af en blød landing, hvor økonomien så at sige ikke bliver ramt af en lavkonjunktur.

Han tilføjer, at den økonomiske aktivitet i en række europæiske lande som Tyskland, Storbritannien og Sverige er bremset kraftigt op.

Det er et tegn på, at dansk økonomi også vil blive hårdt ramt den kommende tid, lyder det fra Tore Stramer.

