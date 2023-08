Medie: Diplomat i Danmark er russisk officer

En officer fra Ruslands militære efterretningstjeneste, GRU, har siden februar officielt været diplomat i Danmark.

Det skriver Information, som har samarbejdet med den hollandske avis NRC.

Der er tale om 43-årige Vladimir Grekov. Det fremgår af Udenrigsministeriets diplomatliste, at han har været diplomat i Danmark siden 17. februar i år.

Information er kommet i besiddelse af lækkede oplysninger fra russiske registre, som viser, at han har en baggrund i de russiske faldskærmstropper VDV’s specialstyrker og en ledende stilling i GRU.

Mediet skriver desuden, at efterretningskilder har bekræftet, at Vladimir Grekov er GRU-officer.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og hans ministerium er blevet forelagt oplysningerne om Vladimir Grekovs militære baggrund af Information.

I et skriftligt svar fremhæver Udenrigsministeriet, at Danmark og Rusland fortsat har diplomatiske forbindelser, og at der derfor også er en dansk forsvarsattaché i Moskva.

- Det er i dansk interesse, at disse forbindelser fastholdes i en turbulent tid, lyder det fra Udenrigsministeriet ifølge Information.

Mediet har snakket med flere eksperter, som mener, at Vladimir Grekov udgør en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed.

En af dem er Jacob Kaarsbo, senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

- Jeg kan ikke forestille mig, andet end at PET (Politiets Efterretningstjeneste, red.) er opmærksom på, hvad sådan en mand kan gøre og givetvis også vil forsøge at gøre. Det vil sandsynligvis være operative og undergravende aktiviteter - måske endda hybrid krigsførelse.

I en kommentar til Information skriver PET, at tjenesten ikke vil kommentere forhold vedrørende konkrete personer.

- Men det er velkendt, at de russiske efterretningstjenester har tradition for at udnytte de særlige regler, der gælder for internationalt diplomati, ved at udsende efterretningsofficerer til Ruslands diplomatiske repræsentationer under dække af at være diplomater, udtaler PET.

Sidste år udviste regeringen 15 ansatte ved den russiske ambassade. Ifølge PET var de efterretningsofficerer fra GRU og den civile udenrigsefterretningstjeneste SVR.

/ritzau/