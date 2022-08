Medie: DR nedlægger omkring 90 stillinger

DR-medarbejdere har ifølge fagbladet Journalisten fået at vide, at mindst 49 stillinger nedlægges.

Medarbejderne i to DR-afdelinger har tirsdag ifølge fagbladet Journalisten fået at vide, at der nedlægges omkring 90 stillinger i deres afdelinger. Der er tale om DR Nyheder og DR Kultur, Børn og Unge.

I DR Nyheder vil der blive tale om 20-25 afskedigelser.

Det oplyser nogle unavngivne kilder, der har været til stormøder i de to DR-afdelinger, til Journalisten.

DR Nyheder dækker over den afdeling, der laver nyheder for DR, men også DR's distrikter. Her bliver der tale om 49 stillinger, der nedlægges. Fordi der er ledige stillinger, betyder det ikke en-til-en det samme antal fyringer.

Der skal dog fyres mellem 20 og 25 ifølge Journalistens kilder til stormødet i DR Nyheder.

I DR Kultur, Børn og Unge skal der nedlægges mellem 40 og 45 stillinger. Det fremgår ikke af fagbladets artikel, hvor mange afskedigelser der bliver tale om.

DR Kultur, Børn og Unge står blandt andet for radiostationen P3, kultur og debatstoffet på radiostationen P1 samt programmerne "Detektor" og "Debatten".

Meddelelsen om afskedigelserne blev ifølge Journalisten leveret på et stormøde i hver afdeling. Stormøderne blev indkaldt for at fortælle om "aktuelle udfordringer ved den digitale omstilling".

Journalistens kilder til stormødet i DR Nyheder fortæller, at nyhedsdirektør Sandy French på mødet forklarede, at stillingerne nedlægges for at flytte penge andre steder hen i DR.

DR vil bruge færre penge på det, der i DR-sprog hedder indholds- og programproduktion.

Til gengæld skal der bruges flere penge på DR Lyd og DR TV, og samtidig skal DR bruge flere digitale designere, flere kodere og it-udviklere.

Præcis hvad den omrokering kommer til at betyde, står ikke klart.

I oktober sidste år præsenterede DR en plan, der skulle gøre mediehuset til en "fuldt ud digital public service-institution".

Dengang afviste generaldirektør Maria Rørbye Rønn, at der var tale om en spareplan:

- Det her er ikke en spareplan. Det er en udviklingsplan, sagde hun dengang.

Hun sagde i samme forbindelse, at den nye strategi ikke ville føre fyringer med sig.

/ritzau/