Medie: Dyre vagtlæger tjener mere end statsministeren

Ingen så den komme. Men torsdag formiddag var den pludselig en realitet: Bogen om en af Danmarks mest omtalte spionsager.



Tidligere FE-chef Lars Findsen har sammen med Mette Mayli Albæk udgivet ”Spionchefen ­– erindringer fra celle 18”, og i dag trækker bogen overskrifter landet over og betegnes blandt andet som ”en bombe under valgkampen”. Det store spørgsmål er, hvad den vil få af betydning her og nu.



I bogen beretter Lars Findsen både om en politisk motiveret hjemsendelse, tilbud om strafnedsættelse fra PET samt et meget anstrengt forhold til departementschef Barbara Bertelsen. Og hvis den tidligere efterretningschefs beskrivelser er sande, er det en kolossal politisk skandale, lyder reaktionen fra flere sider blandt andre Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh.

Du kan blive klogere på sagen og dens betydning midt i en valgkamp i denne analyse fra dagens udgave af Kristeligt Dagblad.

Trump stævnet i sag om stormløb på Kongressen – danske filmklip spillede rolle

Det er ikke kun herhjemme, at anklager om magtmisbrug og politiske sammensværgelser fyger gennem luften. I USA under gårsdagens høring om stormløbet på Kongressen den 6. januar 2021, spillede et bestemt videoklip en central rolle.



”Fuck stemmeafgivelsen – lad os komme i gang med volden,” lyder det fra en af Donald Trumps venner i klippet fra den danske dokumentarist Christoffer Guldbrandsen.



Ifølge Berlingske indikerer det en forbindelse fra den tidligere amerikanske præsident til de voldelige militser, der gik forrest i angrebet.



I kølvandet på visningen af klippet tog et udvalg i den amerikanske lovgivende forsamling da også en højst usædvanlig beslutning: De stævnede Donald Trump. I praksis betyder det, at den tidligere amerikanske præsident bliver tvunget til at vidne om forløbet. Du kan læse mere om den sag hos Ritzau.

Pape og Konservative får laveste måling i to år

Midt i de politiske skandaler skal vi endelig ikke glemme, at et valg står for døren herhjemme. Og her tegner det ikke umiddelbart godt for den også stormomsuste statsministerkandidat Søren Pape Poulsen og hans parti, De Konservative. I en ny måling foretaget af Kantar Gallup står partiet nemlig til den laveste opbakning målt i to år.



9,9 procent af vælgerne ville stemme på Konservative, hvis der var valg i dag. For bare en måned siden lå partiet ellers på 14,1 procent. Det kan man læse hos Berlingske. Nedturen kommer efter flere sager om især Søren Pape Poulsens privatliv. Senest måtte partformanden give en undskyldning til det grønlandske folk efter at have omtalt Grønland som ”Afrika på is” ved et internationalt møde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Det er ”gift for folkestyret”, når politikerne taler til brede grupper

Det er et almindeligt kendt ordsprog, at overdrivelse fremmer forståelsen, og Søren Pape Poulsen er langtfra den eneste folkevalgte, der af og til udtaler sig i generaliserende vendinger. Men hvad gør det egentlig ved os, når politikerne gang på gang henvender sig til danskerne med opdelende termer som ”jyderne”, ”børnefamilierne”, ”de ældre” og ”de nedslidte”?



Det korte svar er, at det tærer på fællesskabsfølelsen. For politikerne spiller befolkningsgrupper ud mod hinanden, når de inddeler befolkningen i bestemte minoritetsgrupper med modsatrettede interesser – en strategi, der ifølge kommunikationsdirektør Kristian Schultz Jørgensen ikke giver meget mening i nutidens velfærdssamfund.



I dagens Kristeligt Dagblad kan du blive meget klogere på problematikken, der blandt andet omtales som ”gift for folkestyret”.

Hvem er egentlig SF’s kirkeminister?

Morgensamling bliver hængende i det politiske hjørne lidt endnu, men denne gang skal vi en tur forbi rød blok. For hvem ringer man egentlig til, hvis man vil blive klogere på SF’s kirkepolitik?



Det spørgsmål har vist sig sværere at få svar på end som så, men i dagens Kristeligt Dagblad er en journalist på sagen. Og her viser det sig, at man får vist forskellige svar, alt efter hvem af partiets 15 folketingsmedlemmer, man spørger.



For er det Jacob Mark? Karsten Filsø? Eller en helt tredje? Faktisk viser det sig, at SF slet ikke har nogen til at varetage kirkeordførerskabet, mens valgkampen står på. Og ifølge professor MSO i teologi ved Aarhus Universitet Peter Lodberg siger det noget om kirkens rolle i dansk politik:



”Kirken bliver slet ikke prioriteret, og den indgår ikke i den offentlige debat”.

Medie: Dyre vagtlæger tjener mere end statsministeren

Et af valgkampens helt store temaer er som bekendt sundhedsvæsenet, der er præget af manglen på både penge og tusindvis af varme hænder. Men mens hospitalerne er presset i knæ, er der få læger, der fortsat "scorer kassen" på at passe vagtlægetelefonen.



Problematikken er egentlig velkendt, og der er gået hele to år, siden regionen ændrede vagtlægernes lønsystem for at komme astronomisk høje lønninger til livs. Hos det digitale medie Frihedsbrevet kan man nu læse, at ændringerne på ingen måde har sat en stopper for problemet: I løbet af 2022 tjente 53 læger en månedsløn på 150.000 kroner eller derover i løbet af 2022. I juni måned nåede en enkelt læge sågar at tjene hele 420.000 kroner, skriver mediet.



Det gør vagtlægerne til nogle af de suverænt bedst lønnede i det danske velfærdssystem. De dyreste af slagsen tjener markant mere end for eksempel statsministeren, og på en enkelt dag kan indtjeningen overstige månedslønnen for en gennemsnitlig fuldtidsansat sygeplejerske.

Et af årets største internetsensationer: Et jødisk drengekor

Hvis du, kære læser, også er ved at tabe pusten midt i valgkamp og velfærdskriser, er der gode råd at hente. For eksempel ved at flygte ud i internettets afkroge og lade sig overraske af, hvad de gemmer på.



Man skulle måske ikke tro det, men et af det sociale medie TikToks største sensationer i år er et jødisk drengekor: Miami Boys Choir. Koret består af unge ortodokse jøder, der danser energisk og synger på hebræisk til festlige musikalske – ja næsten popagtige – toner. Og faktisk er de blevet så stor en succes, at deres mest sete videoer har rundet intet mindre en million likes.



Særligt sangen ”Yerushalayim” er et hit blandt brugerne på TikTok, der sammenligner koret med nogle af tidens største boy bands.

Se drengekoret synge sangen her: