Medie: Eksamen for 9.-klasser bliver aflyst

Politiken erfarer, at elever i 9. klasse ikke skal til eksamen i år. I stedet tæller årskarakterer.

Eksamen for de ældste elever i folkeskolen bliver aflyst i år og i stedet erstattet af årskarakterer.

Det erfarer Politiken fra flere kilder tæt på forhandlingerne.

Ifølge Politiken har man valgt den model, fordi man først vil åbne skolerne for de små elever, som i højere grad låser forældrene til hjemmet.

Samtidig er det vanskeligere at arbejde hjemme, når forældre også skal hjælpe med undervisning i hjemmet.

Derudover har formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, sagt, at han gerne så eksaminerne aflyst.

Mens de ældste elever i folkeskolen ifølge Politiken kan se frem til at slippe for eksamensræset, ser det anderledes ud for de gymnasieelever, der skal op til studentereksamen.

Ifølge Politiken er regeringens plan, at elever i 3.g kan komme tilbage til undervisningen efter påske, mens elever i 1.g og 2.g som udgangspunkt skal fortsætte med fjernundervisning hjemmefra.

Lærere og elever i gymnasiet har arbejdet for at få aflyst eksaminer og ærgrer sig over, at regeringen har valgt ikke at følge deres anbefalinger.

- Det vil gå ud over de svageste elever at gennemføre eksamen. For den undervisning vi kan gennemføre, bliver et stykke fra det, vi normalt leverer, og det går hårdest ud over de elever, der har mest brug for undervisning, siger Tomas Kepler, formand for gymnasielærernes organisation, til Politiken.

Flere af Politikens kilder understreger, at der for både skole og gymnasier vil være forskel fra skole til skole.

Statsminister Mette Frederiksen (S) varslede søndag, at man sandsynligvis vil starte en genåbning af Danmark efter påske. Den konkrete plan for det er endnu ikke lagt frem.

