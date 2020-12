Medie: Ellemann bad kort før jul Støjberg om at trække sig

Ifølge Ekstra Bladet reagerede V-formand på Instrukskommissionens delberetning med appel til Støjberg.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen bad kort før jul Inger Støjberg (V) om at trække sig som næstformand for partiet som følge af Instrukskommissionens delberetning.

Det skriver Ekstra Bladet. Avisen har fået forløbet bekræftet af flere unavngivne kilder i Venstre.

Ellemann skulle ifølge avisen have bedt Støjberg om at trække sig som næstformand under et møde, hvor kun de to var til stede.

Der blev, skriver Ekstra Bladet, afholdt et uofficielt møde i Venstre den 18. december. Her deltog udvalgte medlemmer af Venstres forretningsudvalg.

Medlemmerne til stede skal være blevet enige om, at Støjberg skulle gå af som næstformand. Herefter skulle Jakob Ellemann-Jensen havde taget et møde med Inger Støjberg og bedt hende om at trække sig.

Men Støjberg afviste, skriver Ekstra Bladet.

Sagen omhandler den instruks, som i februar 2016 blev udstedt af Udlændinge- og Integrationsministeriet med Inger Støjberg som minister. Den fik Udlændingestyrelsen til - i strid med loven - at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Instruksen blev i 2017 betegnet som ulovlig af Folketingets Ombudsmand. En adskillelse ville nemlig kræve en individuel vurdering af hvert enkelt par.

Instruksen om at adskille asylpar var klart ulovlig, konkluderede også Instrukskommissionen i sin delberetning. Den kom tidligere i december.

Derudover blev det konkluderet, at Støjberg blev advaret om ulovligheden, og at Folketinget efterfølgende blev vildledt om forløbet.

Kommissionen har dog ikke fundet beviser for, at den daværende minister gav en direkte ordre om at bryde loven.

Jakob Ellemann-Jensen har meldt ud, at Venstre vil bakke op om en rigsretssag mod Inger Støjberg, såfremt der findes grundlag for det. Inger Støjberg er dog selv uenig i den melding.

/ritzau/